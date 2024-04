Ametller Origen creix un 22% durant el 2023 amb una facturació de 552 milions d’euros

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ametller Origen ha tancat el 2023 amb una facturació de 552 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 22% interanual. “Ha estat un molt bon any en què hem aconseguit mantenit el ritme de cruiximent tot i la inflació”, ha destacat aquest dimecres el conseller delegat del grup, Josep Ametller, durant la presentació de resultats feta a Barcelona.

El darrer any, la firma penedesenca ha obert onze botigues (una a Lleida) i n’ha reformat una dotzena, inversions que han dut a ampliar la plantilla fins els 3.800 treballadors. La companyia té ara 138 botigues, una de les quals a Lleida, amb previsió d’obrir-ne deu més enguany.

Josep Ametller ha destacat que el milió i mig de clients que tenen comptabilitzats han incrementat el nombre de compres mensuals, amb més visites a les botigues. Això, ha dit, els ha dut a ampliar la quota de mercat del 2,9% fins el 3,5%. En les “categories tractores” de la companyia, com la fruita i la verdura, assoleixen el 12% del mercat. En el cas dels plats preparats, “amb els quals hi ha hagut una gran connexió amb el client de la zona de Barcelona”, s’arriba al 9,4%.

De les 138 botigues de què disposa la companyia agroalimentària, 80 se situen a l’àrea metropolitana, 52 de les quals estan a la capital catalana. Ametller ha assegurat que els propers deu anys podrien obrir “entre 20 i 30” botigues més a l’entorn de Barcelona. En aquest mateix període, la intenció és arribar a posar en marxa 70 nous establiments més arreu de Catalunya.

El conseller delegat no ha concretat quins són els territoris prioritaris, si bé ha destacat que recentemnt han obert la primera botiga a la demarcació de Lleida -a Lleida ciutat-, i també a Puigcerdà. En breu preveuen debutar també a Vielha. Al mateix temps, ha destacat la posada a la venda de nous productes “disruptius”, com una gamma de llet amb proteïna A2 i l’estrena de productes proteics.

Ametller ha destacat que durant l’últim any la firma ha destinat 30 milions d’euros a inversions, i ha emfatitzat que l’última dècada ha invertit un total de 160 milions en fer créixer el negoci. El fundador d’Ametller Origen ha tret pit d’aquesta filosofia i ha instat la Generalitat ha promoure polítiques fiscals “que haurien de premiar les empreses que opten per reinvertir i generar riquesa en comptes de repartir beneficis”.

Pel que fa als efectes de la inlació, Ametller ha admès que s’han vist abocats a aplicar un increment de preus, tot assegurant que “en tot moment hi havia la premissa de no canviar res del model de producte”. El conseller delegat ha apuntat que durant el 2023 van apujar els preus un 7% mentre que l’interanual d’aquest abril se situa al 2%. “Hi ha hagut un gran esforç en tota la nostra cadena de valor”, ha refermat.

En relació als treballadors de l’empresa -3.800-, Ametller ha garantit que són la companyia catalana de distribució que millor remunera la seva plantilla, si bé no ha precisat els sous. Sí que ha destacat que els salaris han crescut un 20% els últims tres anys, en paral·lel a la instauració de mesures de conciliació per garantir dos dies de festa consecutius o la cobertura mèdica amb pòlissa privada per a tots els empleats.

L’Agroparc, a punt per començar les obres

D’altra banda, Josep Ametller ha celebrat aquest dimecres l’imminent inici de les obres de l’Agroparc que la companyia té projectat a l’Alt Penedès des de fa quasi una dècada. L’última proposta, presentada l’octubre del 2021, preveia un recinte de 258 hectàrees amb una inversió de 180 milions d’euros i la previsió d’estar en funcionament el 2025.

Aquest dijous Ametller ha assegurat que el projecte ha superat tots els tràmits polítics i administratius, de manera que “ara només falta presentar a l’Ajuntament el projecte d’urbanització de Can Joncoses -zona industrial de Gelida sense desenvolupar- per tal de començar les obres aquest estiu”. El conseller delegat ha garantit que aquest projecte ja no ha de superar cap aval de la Generalitat, i que només ha de rebre el vistiplau tècnic de l’Ajuntament de Gelida.

Un cop urbanitzada la zona, la previsió és aixecar l’obrador i també crear tota la infraestructura energètica, que Ametller destaca com a insígnia del projecte “perquè tots els productes que surtin de l’Agroparc tindran un segell que en garantirà les zero emissions”. Tota aquesta primera fase haurà d’estar acabada el desembre del 2026 perquè va condicionada a la inversió de 5 milions d’euros concedits a través del PERTE. En global, aquesta arrencada del projecte requerirà 60 milions.

El màxim responsable de la companyia ha defensat que l’Agroparc serà “l’epicentre de la reconversió de l’agricultura cap a un model regeneratiu”. “Volem aplicar el model de producció circular com el que teníem a la masia quan jo era petit, però aplicant les tecnologies del segle XXI”, ha assegurat, tot augurant que serà “una proposta de valor molt diferencial que fins ara no s’ha fet enlloc d’Europa”.