El grup Ametller obrirà una botiga en una antiga nau a Vielha i crea 13 llocs de treball

La nau que acollirà la nova botiga d’Ametller Origen a VielhaFoto compartida per Pablo de la Rica

Creat: Actualitzat:

El Grup Ametller Origen obrirà a Vielha la segona botiga d’alimentació a la província de Lleida i ha iniciat el procés de selecció de personal per contractar 13 persones: un responsable de l’establiment, dos responsables de torn i deu reposadors, segons consta a la pàgina web de l’empresa. L’alcalde, Juan Antonio Serrano (UA), va confirmar que la firma ja disposa de llicència d’obres per al seu nou supermercat. L’instal·larà en una antiga nau de grans dimensions, que havia acollit una firma automobilística i un taller mecànic al peu de la carretera N-230, al centre de la localitat. Està previst que aquest proper mes de juny pugui obrir les portes al públic. Aquest nou establiment a la Val d’Aran se sumarà a la xarxa actual del grup, formada per 122 botigues en diferents punts de Catalunya i Espanya. L’any passat va obrir la seua primera botiga a la província de Lleida. Es troba a l’avinguda Prat de la Riba de la capital del Segrià.