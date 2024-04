La despesa a la cistella de la compra s’eleva al març un 5%

detail.info.publicated Europa Press Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els espanyols van gastar un 5% en omplir la cistella de la compra el mes de març, afavorides per la demanda que es va elevar un 2,1%, mentre que el preu mitjana va assolir una pujada del 2,8%, segons les últimes dades publicades per NIQ.

En concret, l’alimentació és la categoria en la qual es va realitzar un desemborsament més gran, pujant les seues vendes en valor en un 6,2%, mentre que begudes ho va fer en un 3,4%, i drogueria i perfumeria en un 1,7%. En la demanda, totes les seccions anoten en positiu amb increments del 3% per a alimentació, de l’1% per a begudes i un lleuger avenç del 0,2% de les vendes en volum per als productes de cura personal i de la llar.

Respecte al preu mitjana, es percep al març una moderació en les pujades interanuals i així alimentació registra un augment del 3,1% davant març de 2023, begudes ho fa en un 2,4%, mentre que drogueria i perfumeria es va mantenir pràcticament pla, amb una elevació del 0,2%.

Per canals, les vendes en valor desglossades destaca especialment la pujada a les gasolineres que va ser del 9,7%, impulsada per la Setmana Santa, encara que les vendes 'online' li segueixen molt de prop amb un increment del 9,4% davant un any abans. També registren alces els supermercats grans (6,9%), els súper petits (5,6%), els mitjans (3,6%) o les perfumeries (2,1%), mentre que els hipermercats amb prou feines varien registrant una alça del 0,6%.