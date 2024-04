Empreses lleidatanes negocien 9 milions en finançament

Un total de 31 empreses van participar ahir en una jornada de finançament organitzada per Globalleida, la diputació de Lleida i la Paeria amb l’objectiu d’atansar el teixit empresarial del territori recursos per emprendre i consolidar projectes de negoci. Durant l’acte es van donar a conèixer els productes que ofereixen l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i vuit de les empreses inscrites van sol·licitar entrevistar-se amb els representants de les dos institucions a la recerca de finançament per als seus projectes. Entre tots acumulen una inversió total superior als 10 milions d’euros, per als quals van sol·licitar un finançament de 8.950.00 euros. El gruix de companyies que van assistir a l’esdeveniment estan ubicades al Segrià (12), i la resta a l’Urgell (8), el Pla d’Urgell (2), la Noguera (2), l’Alta Ribagorça (2), la Segarra (1) i altres (1).

El vicepresident del patronat de promoció econòmica de la Diputació, Jordi Verdú, va destacar la importància de facilitar l’accés al finançament a les empreses del conjunt del territori a través d’aquests actes, ja que es tracta d’un servei molt sol·licitat. “Les empreses assistents avui (ahir) presenten projectes empresarials definits que necessiten liquiditat. Arrelades al territori, generen llocs de treball i contribueixen a la transformació econòmica”, va assegurar. Per la seua part, Pilar Bosch, regidora de promoció, va incidir que organitzar aquestes jornades és vital per millorar el desenvolupament i la competitivitat.Des del 2013, a través del Servei de finançament de Globalleida, més de 405 empreses del territori han generat un volum negociat amb les diferents entitats de crèdit publicoprivades que ascendeix a un import superior als 49 milions. A través de l’ICF s’han formalitzat 745 operacions per valor de 80 milions.