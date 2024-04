Els tècnics d’Hisenda inicien una setmana de protestes

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els tècnics d’Hisenda han començat aquest dilluns a concentrar-se davant de les delegacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de tot Espanya, segons ha informat el sindicat Gestha, que ha convocat més de 3.000 treballadors a manifestar-se al llarg d’aquesta setmana. Els tècnics es manifesten per protestar per l’"enquistament" de la situació que pateixen a l’Agència Tributària, la qual cosa està afectant el funcionament de l’Administració, com demostraria, per exemple, la caiguda del 82% del nombre de denúncies de presumptes delictes fiscals. Per això, han instat a la Direcció de l’Agència Tributària que aprovi mesures per solucionar aquests problemes. Gestha ha avançat les manifestacions previstes per evitar un col·lapse de la campanya de la Renda, tenint en compte que la sol·licitud de cita per a l’atenció telefònica s’inicia el proper 29 d’abril. Aquest dilluns han estat convocats pel sindicat els tècnics de Cadis, Jerez, Algesires, Ceuta, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canària, Toledo, Madrid i Gipuzkoa. La pròxima concentració tindrà lloc aquest dimecres 24 d’abril a Huelva, Màlaga, Còrdova, Gijón, Santander, Ciudad Real, Conca, Àvila, Salamanca, Sòria, Zamora, Barcelona Lleida, Girona, Tarragona, A Coruña, Pontevendra, Lugo, Logronyo, Múrcia, Cartagena i Castelló.

Per la seua part, el divendres 26 d’abril estaran cridats a la manifestació amb tècnics de Sevilla, Almeria, Granada, Saragossa, Oviedo, Tenerife, Burgos, Segòvia, Valladolid i Alacant. Aquesta serà la tercera onada de concentracions, ara amb caràcter estatal, després de les protestes prèvies d’uns 2.000 tècnics d’Hisenda de les principals Delegacions de l’Agència Tributària que van demanar una solució a la paralització de la seua carrera professional, la crisi de mobilitat i la mala gestió de recursos humans d’aquesta Administració.

A més de la paralització de la carrera professional que afecta tot el personal de l’AEAT des de fa gairebé tres lustres (tret d’unes mesures extraordinàries aprovades el 2018 per evitar el col·lapse de l’organització), Gestha ha cridat l’atenció sobre diversos problemes històrics que incumbeixen específicament als tècnics. Així, els tècnics han denunciat l’incompliment durant més de 17 anys de la Disposición Adicional Cuarta de la Llei Antifrau de 2006, que obliga l’Administració a adequar els seus llocs de treball segons la complexitat, dificultat i responsabilitat de les seues tasques.

A més, els tècnics han alertat sobre el seu defectuós encaix en l’organització, doncs pertanyent al grup A i compartint funcions, responsabilitats i règim d’incompatibilitats amb els inspectors, els seus complements específics (el component salarial que retribueix l’especial dificultat tècnica, responsabilitat o incompatibilitat) estan encavalcats amb els dels agents tributaris (grup C) i molt allunyats del dels inspectors. El mateix passa amb les productivitats (el component salarial que hauria de retribuir l’especial rendiment, activitat, interès o iniciativa), que es concentren de forma desequilibrada en els inspectors sense tenir en compte, segons Gestha, l’efectiva aportació dels tècnics a la consecució dels objectius de l’Agència Tributària.

Difícil mobilitat i falta d’ avenços en promoció interna

Un altre problema és la difícil mobilitat geogràfica dels tècnics, que contrasta amb la facilitat de moviment en altres cossos funcionarials de l’Agència Tributària. En aquest sentit, Gestha ha recordat que uns 1.200 tècnics volen traslladar-se a la província on tenen les seues relacions familiars i afectives, i en l’última convocatòria de mobilitat, el 87% dels participants no van aconseguir accedir a la destinació sol·licitada com a primera opció. Una altra qüestió, segons els tècnics és la falta d’avenços en els compromisos per fomentar la promoció interna i racionalitzar els processos selectius als Cossos Superiors. En concret, el sindicat ha assenyalat que la promoció interna al Cos d’Inspectors no valora qui forma part de l’organització des de fa anys, els seus coneixements tècnics i experiència. "Al contrari, els qui aproven són funcionaris novells, que ja venien preparant l’oposició al Cos Superior abans de la seua recent incorporació a l’Administració", han criticat.