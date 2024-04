Freixenet presenta un ERTO per a 615 treballadors per la sequera

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Grup Freixenet ha anunciat aquest dimarts un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major com a conseqüència de la sequera per a 615 treballadors. Concretament, l'expedient afectaria treballadors de Freixenet S.A. i Segura Viudas S.AU. i es començaria a aplicar a partir del mes de maig, tot i que la intensitat variarà en funció del període de l'any i de l'evolució de la mateixa sequera, segons puntualitza la companyia en un comunicat. El Grup Freixenet assegura que ha optat per aquesta mesura com un "exercici de responsabilitat" i que té com a objecte "garantir l'operativitat del negoci i preservar l'empleabilitat per poder fer front a causes externes i de força major provocades per la greu sequera".