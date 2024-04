La fruita i l’oli d’oliva impulsen les exportacions a Lleida el 2023, amb nou rècord anual

El comerç exterior de Lleida gaudeix de bona salut i el 2023 va prosseguir amb el seu avenç positiu, fins el punt d’aconseguir xifres de rècord, amb un superàvit en la balança comercial que va assolir els 1.035 milions d’euros. En un any marcat per la sequera, el lent avenç de l’economia europea i els efectes de la invasió russa d’Ucraïna, el total d’intercanvis comercials efectuats a Lleida va ascendir fins els 4.815,82 milions, segons dades de l’Agència Tributària presentades avui per la Cambra de Comerç de Lleida. Concretament, es van exportar productes per valor de 2.925,56 davant els 2.901,15 del passat exercici, la qual cosa suposa un increment anual del 0,84%. En aquest sentit, destaca l’augment significatiu de les vendes de fruita i oli d’oliva, amb creixements respectius del 12,38% i del 18,26% en valor. Aquesta tendència positiva en les exportacions contrasta amb una important caiguda al sector dels farratges, que experimenta una disminució del 55,39% respecte a 2022. Cal destacar que en set anys les vendes internacionals han augmentat gairebé en 1.000 milions, ja que el 2016 es van exportar productes per valor d’1.954,44 milions d’euros. Quant a les importacions, el 2023 també es va registrar un nou rècord, amb un valor d’1.890,26 milions d’euros, superant les compres de 2022, amb 1.797,49.

L’informe de la Cambra de Comerç prova que el mercat europeu continua sent el principal client del comerç exterior lleidatà, i de fet França, Alemanya i Itàlia concentren el 42% del volum de vendes internacionals de Lleida. Les exportacions també van ascendir un 34,45% a l’Àfrica (impulsades per l’increment de venda de bovins vius), però van caure un 38,45% a Àsia, principalment per la disminució de la venda de farratges a nivell internacional.

Quant als sectors que centren el comerç internacional, l’agroalimentari segueix al capdavant (va exportar productes per valor d’1.726,66 milions, un 1,33% més que el 2022) i concentra el 59% de les vendes totals. Li segueixen el sector tecnològic i industrial (27,91%), de béns de consum (8,55%) i les begudes (4,5%).

D’altra banda, la Cambra de Comerç assenyala que el 2023 hi havia 2.503 empreses dedicades a l’exportació de productes, 582 menys de les que hi havia el 2022. Amb tot, celebra que les empreses exportadores regulars es va mantenir estable.

El president de la Cambra, Jaume Saltó, va assegurar que aquestes dades suposen un resultat "molt positiu per a l’economia lleidatana malgrat l’escenari geopolític". De la mateixa manera, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va reivindicar la "solidesa" del comerç a Lleida. Ambdós van advocar per impulsar la inversió en la infraestructura ferroviària per impulsar les exportacions i importacions de mercaderies, i van reclamar a l’Estat el desdoblament de la futura autopista ferroviària per a mercaderies entre Saragossa i Tarragona que connecti amb el polígon de Torreblanca-Quatre Pilans.