El nombre lleidatans residents a l'estranger creix un 46,9% en deu anys

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nombre de lleidatans residents a l'estranger era de 23.199 persones l'1 de gener del 2024, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el que representa 631 persones més que l'any anterior i 7.410 més que fa una dècada, un 46,9% més. Totes les comarques registren un augment de la població resident a l'estranger, a excepció de la Segarra, segons les dades de l'Idescat, tot i que cal aclarir que disminueix perquè Biosca i Torà van passar a ser municipis del Solsonès a partir de mitjans del 2023.

Per municipis, 6.370 veïns de la ciutat de Lleida resideixen a l'estranger, enfront els 3.861 de fa deu anys. A la capital lleidatana la segueixen la Seu d'Urgell, amb 3.696 residents a l'estranger; Balaguer, amb 811; Tàrrega, amb 654, i Solsona, amb 628.

En el rànquing de païssos de residència, lleidatans del Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, l'Alta Ribagorça i l'Aran van emigrar principalment a França, mentre que des del Pallars Jussà i la Noguera es va escollir principalment Argentina. El primer país de destí de lleidatans del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell és Andorra.

En el conjunt de Catalunya té 386.486 ciutadans residint a l'estranger a 1 de gener de 2024, 19.119 persones més que un any enrere segons l'Idescat. En aquest augment hi pesen els nous inscrits als registres consulars, que han pujat a 32.675, la xifra més alta com a mínim des del 2009 i un 22% més que l'any 2023. Un terç d'aquests són nascuts a Catalunya que han emigrat, i la meitat, habitants nascuts ja fora de Catalunya. França (56.496 residents), Regne Unit (35.277) i Argentina (32.802) són els tres principals països de residència dels catalans a l'estranger.