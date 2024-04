Les famílies espanyoles necessiten set anys i quatre mesos de sou per comprar un habitatge

detail.info.publicated Agències Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’esforç associat a la compra d’un habitatge -ratio entre el preu d’adquisició d’un habitatge mitjà i la renda bruta anual de la llar mitjana- es va reduir lleument a 7,3 anys a finals de 2023. D’aquesta manera, se situa per sota del màxim observat el 2008 (9,5 anys), però és el doble del qual es va observar en la mitjana del període 1987-2000, segons es desprèn de l’Informe anual 2023 del Banc d’Espanya.

A més, aquest esforç és més gran entre joves i estrangers. Així, el 2021 -últim any per al qual hi ha dades disponibles-, la xifra ascendia a 7,8 anys per a la llar mitjana els membres de la qual eren d’origen estranger i a 7,7 anys per a una llar mitjana sense fills o jove menor de 35 anys.

Per àrees geogràfiques, l’esforç és més gran en els centres de les àrees urbanes i en determinades comunitats autònomes. Així, el 2021 l’esforç per a la llar mitjana de lloguer se situava en 8,1 anys en el cas d’una compra d’habitatge en els centres de les àrees urbanes, en 6,8 anys si l’adquisició era a les perifèries d’aquestes àrees, i en 5,6 anys si l’esmentada operació tenia lloc fora de les àrees urbanes.

Per la seua part, l’esforç teòric que suposaria el pagament de la hipoteca com a proporció de la renda bruta de la llar es va situar el 2023 en una ratio propera al 40%, un percentatge que ha augmentat en uns vuit punts percentuals des de finals de 2021 i que suposa el nivell més elevat des de 2011, encara que continua estant per sota dels màxims observats el 2007. Segons el Banc d’Espanya, això s’explica "per l’increment dels costos de finançament i per la persistència del creixement dels preus de l’habitatge, factors que han contrarestat l’efecte positiu sobre l’accessibilitat associat a l’augment de la renda per càpita"

Esforç del lloguer i emancipació juvenil?

Per la seua part, l’informe del Banc d’Espanya indica que l’esforç associat al lloguer d’un habitatge s’ha reduït al 22,5% de la renda bruta per a la llar mitjana el 2022 davant el 25,5% en el qual se situava el 2011. Tanmateix, l’esforç entre els col·lectius amb rendes més baixes és substancialment més gran i s’ha incrementat durant les dos últimes dècades. En particular, el percentatge mitjà que representa el pagament del lloguer en el primer quintil de la distribució de la renda se situava pròxim al 45% de la renda bruta el 2022.

En relació amb l’emancipació entre els joves, l’informe mostra que en el col·lectiu de joves amb edats compreses entre els 18 i 34 anys, només un 12,5% residia a habitatges de lloguer a Espanya el 2022, mentre que l’emancipació de joves via propietat era propera al 17,5%.