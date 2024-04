Mascort estudia mesures de suport per a viticultors per les gelades

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va aprofitar ahir el seu periple per Lleida per visitar les finques amb danys per les gelades a les vinyes de la Vall del Corb, que en alguns casos com a Guimerà suposen una pèrdua total de la collita. Va destacar que “les afectacions per les gelades d’aquest dimarts i dimecres són diverses en funció de la varietat i la ubicació de la finca” i va afegir que, “una vegada avaluats els danys, s’estudiaran possibles mesures de suport al sector”.

Ramon Boleda, agricultor de Verdú –un dels municipis afectats per les gelades– i membre de la plataforma Pagesos o Conills, va agrair la visita del conseller. “Ahir [dimecres per al lector] el vam avisar de les gelades i aprofitant avui [ahir] anava a Alcarràs i passava per Tàrrega per conèixer el Projecte Pistaxo, el conseller ha buscat un forat per visitar in situ els danys ocasionats a les vinyes.” Després d’una reunió a l’estació de servei de la Portella (Ciutadilla), Mascort, acompanyat per diversos pagesos de la zona, es va desplaçar a diferents finques per veure en primera persona els danys. Boleda va explicar que el conseller els va recomanar peritar els danys i, tenint en compte que la majoria no compten amb assegurança, es va comprometre que “si més endavant hi ha una ordre d’ajuda per gelades, es basaria amb els peritatges de les vinyes”.

JARC lamenta que s’exclogui d’ajuts la ramaderia

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya va celebrar ahir que el ministeri d’Agricultura hagi contemplat moltes de les seues peticions per aconseguir importants rebaixes de l’IRPF en diverses activitats agràries a Catalunya. Valora que a Lleida, de forma general, tindrà un impacte positiu la rebaixa general del 50 per cent en l’impost dels cereals, així com que s’hagin escoltat les demandes per reduir el mòdul per l’olivera, l’horta, els cereals, els herbacis i la fruita seca en multitud de municipis. Tanmateix, lamenta que no s’hagin atès les reclamacions per als sectors intensius d’oví i cabrú, així com del boví, a les comarques de l’Alt Urgell, Pla d’Urgell, Solsonès, Pallars Jussà i Segrià. En aquest sentit, en relació amb els sectors extensius de boví i oví considera que les conseqüències de la sequera durant l’any 2023 van ser superiors a les ajudes rebudes en l’Ordre de mòduls publicada, i per tant, tornarà a proposar uns mòduls inferiors per a aquestes activitats a les comarques de la Cerdanya, Pallars Sobirà, Val d’Aran i Alta Ribagorça.