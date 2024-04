La pensió mitjana se situa en els 1.125 euros a Lleida

L’import mitjà de les pensions a la demarcació de Lleida s’ha incrementat un 5,45% l’abril en comparació amb el mateix mes de 2023, assolint els 1.245,56 euros, segons les dades difoses pel ministeri de d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Aquest quart mes de l’any s’han abonat 102.249 prestacions, un 0,99% més que fa un any. La prestació per jubilació, que acumula el gruix de les pensions, va ser d’1.286,32 euros, 184,44 euros per sota de la mitjana catalana (1.470,76 euros). Les pensions d’incapacitat permanent es van situar en els 1.131,67 euros; les de viudetat en els 781,36 euros; la de favors de familiars en 784,55 euros i les d’orfandat en 448,52 euros.