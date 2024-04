La província de Lleida tanca el tercer trimestre amb 18.200 aturats, 6.200 més que fa un any

detail.info.publicated Redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La província de Lleida ha tancat el primer trimestre de l'any amb 18.200 persones a l'atur, amb una taxa del 7,72%, la menor d'entre les demarcacions catalanes. Són 6.200 aturats més si es compara amb el darrer trimestre del 2023, però 1.400 menys respecte el mateix període de l'any passat (9,09%), segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'altra banda, en l'últim any s'han creat 21.500 llocs de treball a Lleida i la xifra d'ocupats s'enfila fins als 217.900. D'aquests, 123.600 són homes i 94.300, dones. Per sectors i respecte a fa un any, l'agricultura és l'únic que perd llocs de feina, un centenar. En canvi, el sector serveis en guanya 11.200, seguit de la indústria, amb 6.400, i la construcció, amb 4.100.

El conjunt de Catalunya ha acomiadat els primers tres mesos de l'any amb una taxa d'atur del 9,48%, tres dècimes per sobre de l'últim trimestre però més d'un punt per sota dels nivells de fa un any (10,66%). Per trobar un percentatge més baix en un primer trimestre ens hem de remuntar al 2008 (7,52%). El total de desocupats va créixer en 12.800 persones en tres mesos, fins a les 396.100. En canvi, en un any les llistes han baixat en 32.400 aturats.

El mercat de treball ha marcat un nou rècord d'un primer trimestre amb 3,78 milions d'ocupats i ha assolit la tercera dada més alta dels registres. El creixement en un any ha sigut de 192.200 empleats (+5,35%). Amb tot, entre gener i març l'ocupació ha caigut en 17.000 persones en comparació amb l'últim trimestre de l'any passat (-0,45%).

Cal tenir en compte que l'Enquesta de Població Activa (EPA) ha actualitzat recentment les bases de dades dels últims tres anys. Aquest fet provoca que les comparacions amb les últimes notícies publicades no siguin possibles.

Al conjunt de l'Estat espanyol la taxa d'atur també va pujar, en aquest cas cinc dècimes fins al 12,29%. El total d'aturats a l'Estat es va situar en 2,97 milions.