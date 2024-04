Borges ven per fins a 80 M€ la seua branca agrícola

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN), la unitat de negoci de fruita seca de Borges International Group (BIG), ha assolit un acord amb Natural Capital Fund (fons gestionat per Climate Asset Management, CAM) per a la venda de la seua branca agrícola “per un valor d’entre 70 i 80 milions d’euros”. La companyia va explicar que aquesta operació no té cap afectació sobre els negocis localitzats a la província de Lleida.

BAIN “continuarà amb el seu projecte de divulgació sobre la naturalesa, la sostenibilitat i la biodiversitat, dins del marc dels valors de Borges, a través de la finca de Mas de Colom, on actualment s’ubica la seu institucional del grup i que, al seu torn, és la finca pilot del Projecte Pistatxo BAIN, que la companyia va iniciar el 2015”. Aquest se centra en la transmissió de l’experiència adquirida per BAIN en el cultiu de pistatxo a través de la cooperació vertical amb els agricultors de la zona de Lleida i el Baix Cinca, amb l’objectiu de contribuir a la millora i desenvolupament econòmic de la zona d’influència del Canal Segarra-Garrigues, així com d’altres àrees limítrofes.En els últims tres anys, la branca agrícola ha suposat el 7% del producte comercialitzat per BAIN i el 0,8% per al total del Grup BIG, segons va informar ahir Borges a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’operació suposa la desinversió en dos societats espanyoles, ubicades a Extremadura i Granada, i quatre societats portugueses, que concentraven la seua activitat agrícola centrada en la producció, principalment, d’ametlles, nous i pistatxos. Amb aquest moviment “estratègic”, BAIN centra els seus esforços en les àrees industrial i comercial que són el core business de BAIN i BIG. L’empresa es focalitza “en els pilars de la innovació, la sostenibilitat i la internacionalització, així com en la recerca de noves oportunitats de negoci que incrementin el valor per als seus consumidors, clients, empleats, accionistes, i per al conjunt de la societat”.