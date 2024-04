Lleida tanca el març amb 217.900 ocupats i la menor taxa d'atur de Catalunya, del 7,72%

El primer trimestre de l’any sol ser fluix per a l’ocupació, degut al final de la campanya de Nadal i la baixada d’activitat que suposa al sector dels serveis, però el fet que aquest any la campanya de Setmana Santa hagi estat a finals de març ha donat impuls al mercat laboral lleidatà.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) relatives als tres primers mesos d’aquest any publicada ahir per l’INE, la demarcació de Lleida va tancar març amb 18.200 persones a l’atur, que són 6.200 més que els que es registraven a finals del 2023, però 1.400 menys respecte al mateix període de l’any passat. Així doncs, la taxa de desocupació a la demarcació es va situar en l’arrancada de l’any en el 7,72 per cent, que és la més baixa de Catalunya, on la mitjana va ser del 9,48%.Quant a la creació d’ocupació, a la demarcació s’han creat els últims tres mesos 21.500 llocs de treball i la xifra d’ocupats ha ascendit fins als 217.900. En comparació amb el primer trimestre de l’any passat, Lleida compta amb 5.400 persones més que estan treballant. Per sectors i respecte a fa un any, l’agricultura és l’únic que perd feina, un centenar. Al contrari, el sector serveis guanya 11.200, seguit de la indústria, amb 6.400, i la construcció, amb 4.100.En el conjunt de Catalunya, la taxa d’atur va ascendir fins al 9,48% entre els mesos de gener i març, tres dècimes per sobre de la taxa registrada al tancament del 2023, però més d’un punt per sota dels nivells de fa un any (10,66%). Per trobar un percentatge més baix en un primer trimestre, ens hem de remuntar l’any 2008 (7,52%). El total de desempleats va créixer en 12.800 persones en tres mesos, fins als 396.100. En canvi, en un any les llistes han descendit en 32.400 aturats. El mercat de treball ha marcat un nou rècord d’un primer trimestre amb 3,78 milions d’ocupats, que és la tercera dada més alta dels registres. El creixement en un any ha estat de 192.200 empleats (+5,35%). Tanmateix, entre gener i març l’ocupació va caure en 17.000 persones en comparació amb l’últim trimestre de l’any passat (-0,45%).En el conjunt d’Espanya la taxa d’atur també va pujar, en aquest cas, cinc dècimes fins al 12,29%. El mercat laboral va arrancar l’any amb uns 139.700 treballadors menys, fins als 21,25 milions, mentre que l’atur va pujar en 117.000, fins als 2,97 milions.

Els sindicats reclamen mesures per reduir l’atur estructural

UGT de Catalunya va reclamar afrontar els desafiaments que va assegurar que hi ha pendents al mercat laboral i treballar per reduir l’atur de llarga durada i l’ocupació parcial involuntària, després de conèixer les dades de l’EPA del primer trimestre del 2024. El sindicat va reclamar també implementar una reducció de la jornada laboral per llei i que continuïn els augments de salaris que s’han produït els últims mesos. Per la seua part, CCOO va qualificar de positives les dades de l’EPA i va atribuir “part” de l’augment dels desempleats a un canvi en el mètode de càlcul utilitzat per l’INE. El sindicat, no obstant, va demanar adoptar una “actitud de prudència en la interpretació de les dades” i parar atenció als signes d’alerta. D’altra banda, la patronal Pimec va titllar d’“insostenible” la taxa de desocupació i va reclamar un canvi de model productiu. “No podem dir que creem bona ocupació quan hem perdut ocupats”, va dir.