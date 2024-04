La nova imatge d'Afrucat, doblement guardonada

L’obra Univers de la fruita, creada per la il·lustradora lleidatana Sonia Alins per encàrrec d’Afrucat, ha estat premiada aquest mes d’abril en dos prestigiosos certàmens d’abast mundial. L’obra ha estat reconeguda com una de les millors il·lustracions en l’àmbit de l’empresa per la publicació professional Communications Arts magazine i també ha guanyat el Silver Award en la categoria d’institucions, de la Societat d’Il·lustradors de Los Angeles.