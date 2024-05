Lleida paga 52 milions més d'IRPF al no ajustar Hisenda les tarifes

La decisió del ministeri d’Hisenda de no ajustar la tarifa de l’IRPF a la inflació en els últims anys li ha sortit molt car als contribuents. Així ho reflecteix el Banc d’Espanya, que calcula que entre 2019 i 2023 ha suposat uns 11.000 milions d’euros a tot l’Estat, dels quals més de 52 milions haurien sortit de les butxaques dels contribuents lleidatans. El Banc d’Espanya inclou un estudi sobre l’impacte de la denominada progressivitat en fred, que és l’efecte que es produeix quan la quota tributària creix més que l’increment de la renda per la no-actualització de la tarifa de l’impost. D’acord amb els seus càlculs, l’IRPF va passar de recaptar 86.000 milions el 2019 a 124.000 milions el 2023, un increment de 38.000 milions que està relacionat tant amb el major nombre de contribuents com amb el creixement de salaris i prestacions. En el cas de les comarques de Lleida, la recaptació ha passat dels 439 milions d’euros el 2019 als 621 el passat exercici. És a dir, que els ingressos del fisc a la província s’ha disparat en més de 181 milions en aquell període, amb un increment que supera el 41%. Segons l’estudi del Banc d’Espanya, mentre els contribuents amb rendes inferiors a 16.385 euros amb prou feines es veurien afectats per la progressivitat en fred, els qui es trobin entre aquesta renda i els 19.873 veurien “augments relatius molt elevats en la seua quota tributària”, superiors al 10%. A partir d’aquest nivell, l’efecte es dilueix progressivament.

Per una altra banda, el Banc d’Espanya ha calculat que Espanya necessitarà 24,673 milions d’immigrants més en edat de treballar l’any 2053 per evitar el procés d’envelliment poblacional en el qual es troba immers l’Estat i resoldre els desajustos que podrien sorgir en el mercat de treball espanyol en el futur.

Espanya necessitarà el 2053 gairebé 25 milions més d’immigrants per treballar i afrontar l’envelliment

En un altre ordre de coses, l’euríbor ha tancat el mes d’abril en el 3,703%, la qual cosa representa la primera rebaixa en aquesta taxa de referència des de començament d’any, així com el primer respir, malgrat que gairebé testimonial, per als hipotecats en l’actual cicle monetari.Una persona que tingui contractada una hipoteca a tipus variable de 150.000 euros a 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més euríbor i hagi de revisar el seu tipus d’interès amb la taxa d’abril registrarà un lleu descens en la quota de 4,78 euros al mes.