La reducció de la jornada laboral marca les reivindicacions d'un 1 de maig que cau en plena cursa electoral

Els sindicats tornaran a sortir al carrer arreu de Catalunya aquest dimecres 1 de maig, Dia del treballador, per reclamar millores en les condicions laborals de la classe obrera. Les principals organitzacions sindicals aixecaran la bandera de la reducció de jornada i la defensa del poder adquisitiu alhora que denunciaran la crisi de l'habitatge i conflictes globals com el de Gaza, que tindrà un protagonisme especial. La jornada reivindicativa arribarà en plena cursa electoral i els partits l'aprofitaran per fer campanya de cara al 12-M. A Barcelona, la manifestació convocada per CCOO i UGT sortirà a les 11h30 de la plaça Urquinaona. El sindicalisme alternatiu, en canvi, farà una marxa per Sant Andreu i Nou Barris a partir de les 18h00.

El Dia del Treball arriba amb un mercat de treball amb nivells rècord d'afiliació, però amb un atur encara molt per sobre de la mitjana europea i amb molts treballadors que han perdut poder adquisitiu per la inflació que va accentuar l'esclat de la guerra d'Ucraïna.

Davant d'aquesta situació, el sindicalisme es mostra dividit entre els que aposten per una línia continuista de reformes del mercat laboral, CCOO i UGT, i la Taula Sindical -formada per CGT, IAC, COS, CNT, Co.bas i Solidaritat Obrera- que farà una esmena a la totalitat a les polítiques dutes a terme fins ara.

Amb tot, una de les demandes en les quals coincideixen tots és la reducció del temps de treball, 100 anys després que s'instaurés la jornada de 8 hores.

CCOO i UGT: reducció de jornada i plena ocupació



En els últims dies, CCOO i UGT han insistit que era necessari que el president espanyol, Pedro Sánchez, es quedés al càrrec per continuar amb "les reformes estructurals progressistes" com la reforma laboral, pactada en negociacions amb els dos sindicats i la patronal CEOE.

Amb una afiliació que ha arribat a nivells rècord, els sindicats majoritaris veuen factible arribar a un nivell d'atur d'entre el 4% i el 5% a curt termini si es continua en la línia d'aquests canvis normatius. Un cop encarrilada la llei d'amnistia i superat el període de reflexió de Sánchez, els sindicats majoritaris creuen que ha arribat el moment d'abordar la reforma del temps del treball per "treballar menys".

Pel que fa a la mobilització, es farà com és habitual a la Via Laietana, sortint de plaça Urquinaona a les 11h30. Aquest any, però, el recorregut serà més curt i només arribarà fins a l'edifici de la patronal Foment del Treball per les obres de remodelació del carrer. La convocatòria de CCOO i UGT demana omplir els carrers "per la plena ocupació, salaris dignes i sostre per a tothom" i per avançar en la reducció de jornada més enllà de les 37,5 hores a la setmana.

Sindicalisme alternatiu: contra els conflictes bèl·lics



La protesta de la Taula Sindical -formada per CGT, IAC, COS, CNT, Co.bas, SO- busca "alçar-se i dir prou", en mig d'una "nova espiral de crisi capitalista, d'un ambient bel·licista i d'aprofundiment de la precarietat de la classe treballadora, on cada dia més persones són abocades a la pobresa".

La tradicional manifestació el sindicalisme alternatiu aquest any canvia d'escenari i en lloc de fer-se al centre de la capital catalana es trasllada a l'estació Fabra i Puig, al barri de Sant Andreu. Les reivindiacions es volen fer sentir en aquesta zona on s'ha detectat un increment de vots a l'extrema dreta.

La convocatòria serà a les 18h00 sota el lema 'Per un 1 de maig anticapitalista, internacionalista i de resistència' es desmarcarà de la protesta de CCOO i UGT, amb crítiques a la "ridícula" reforma laboral pactada fa tres anys.

A banda de les demandes en clau catalana, tindran molt protagonisme les reivindicacions en clau internacional, en un any marcat per les guerres, especialment per l'ofensiva israeliana sobre Gaza i pel conflicte a Ucraïna. "El genocidi a Palestina i la guerra a Ucraïna són un clar exemple de com el capitalisme ara té en la por una nova forma d'ingressos i repressió vers a qui ens oposem a la societat de la indústria de la guerra i creiem en la pau entre els pobles", afirma el manifest que firma la Taula Sindical de Catalunya.

Precisament, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) dedicarà una jornada a parlar del conflicte a Gaza amb una taula d'experts a les 12h30 al parc de Can Dragó.

CGT convoca contra la precarietat

A banda de la protesta unitària, els diferents sindicats també es mobilitzaran per separat. Així, la CGT ha convocat a les 11h30 a Jardinets de Gràcia per manifestar-se fins a la plaça Joanic. 'Anarcosindicalisme contra la precarietat laboral' és la consigna d'aquesta marxa. L'organització defensarà la necessitat de "recuperar la paraula sindicat" i recordarà que "sense conflicte no hi ha victòries".

"No entenem aquells que, amagant-se darrere del diàleg social permanent, permeten que els rics siguin cada cop més rics i els pobres, més pobres, pactant convenis de misèria, que no contemplen ni pujades salarials reals ni una cosa tan bàsica com tenir en compte l'IPC real, i torturant-nos amb la idea que hi ha una crisi, quan el que hi ha és una concentració de riquesa en poques mans", relata el manifest de la CGT.

Intersindical: reducció de jornada



També la Intersindical ha convocat la seva pròpia manifestació a les 12h00 al passeig de Sant Joan a l'altura de l'avinguda Diagonal que es dirigirà a l'estació del Nord on hi haurà un acte sindical i un dinar popular. En aquest cas, el sindicat independentista aposta per "repartir el treball i la riquesa" i situa com a objectiu la jornada de les 32 hores que "redistribueix els guanys de l'augment de la productivitat" i "garanteix augmentar l'ocupació". "Si la tendència històrica ha estat reduir el temps de treball, ara no hi ha raons que justifiquin aturar-la", defensa el sindicat.

USOC, contra la baixa qualitat de l'ocupació



També en aquesta cruïlla, però mitja hora abans, sortirà la manifestació convocada per USOC, que es dirigirà al Centre Cívic La Sedeta, sota el lema 'Per l'ocupació, sense lletra petita'. La protesta denunciarà la "baixa qualitat de l'ocupació" i reclama polítiques eficaces per sortir de "l'espiral crònica" que situa Espanya com a líder d'atur juvenil, de pobresa infantil de precarietat entre els majors de 55 anys.

Cursa electoral



El Dia del Treballador caurà aquest any entre dues campanyes electorals i, per això, els sindicats també volen fer servir la jornada de mobilització per fer una crida a la classe treballadora perquè voti "massivament opcions de progrés" a les eleccions. També els partits aprofitaran la jornada per fer campanya.

Mobilitzacions arreu de Catalunya



A Tarragona, hi haurà una manifestació convocada per CCOO i UGT a les 12h00 des de la plaça Imperial Tarraco fins al balcó del Mediterrani i una altra que encapçala el sindicalisme alternatiu a les 18h00 amb el mateix punt de sortida sota el lema 'Per la justícia i la pau, acabem amb el capitalisme'.

A Girona, els sindicats majoritaris han fet una crida a la mobilització a les 12h00 a la plaça de la Independència en direcció a la plaça del Vi i la Taula Sindical convoca a les 18h00 a la plaça de l'Estació.

Les mobilitzacions a Lleida es concentraran a la plaça del Treball i es dirigiran a la plaça de la Paeria. Els primers a protestar serà el sindicalisme alternatiu, encapçalat per la CGT, a les 11h30. Mitja hora més tard, al mateix lloc, hi ha convocada la protesta de CCOO i UGT sota el lema 'Per la plena ocupació'.

Hi haurà mobilitzacions a ciutats com Badalona, Berga, Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Tortosa, Igualada o Reus, entre altres.