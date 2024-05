CaixaBank y la Cambra de Comerç de Lleida renoven la seva aliança

CaixaBank i la Cambra de Comerç de Lleida han renovat el seu acord de col·laboració per a millorar la competitivitat de les empreses a través de l’assessorament i la formació dels empresaris. El conveni, signat pel president de la Cambra de Lleida, Jaume Saltó, i el director territorial a Catalunya de CaixaBank, Josep Maria Gonzàlez, inclou activitats comercials i financeres relacionades amb el comerç internacional i millora de la competitivitat.

L’acord també preveu cursos per a la formació del personal responsable dels departaments d’exportació, així com jornades i esmorzars de treball per exposar diferents novetats que vagin sorgint en el món empresarial i que aportin uns coneixements que són del tot necessaris per als empresaris i els seus treballadors. A més, i en interès de les empreses associades a la Cambra de Comerç, es podran organitzar videoconferències amb representants d’oficines de CaixaBank en els 16 països en que està present.

Durant la signatura, el director territorial Catalunya de CaixaBank ha destacat “el suport de l’entitat financera a la cambra lleidatana i a les empreses del territori”. Gonzàlez ha volgut posar en valor “el servei de l’entitat en l’atenció a les empreses de les Terres de Ponent a través dels seus dos centres d’empreses, ubicats a Lleida i Tàrrega, i l’oficina store pimes”. Per la seva part, el president de la Cambra de Comerç de Lleida ha agraït “el suport de CaixaBank que incideix en una de les principals línies estratègiques de la corporació com és la internacionalització”.