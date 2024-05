Reducció de jornada i salaris dignes, reclamació dels sindicats a Lleida

La reducció de la jornada laboral i els salaris dignes van ser les principals reivindicacions que els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, van traslladar ahir als carrers de Lleida durant la marxa pel Primer de Maig. L'acte, marcat per la campanya electoral, va servir per denunciar la “precarietat” dels convenis col·lectius provincials.

Reduir la jornada laboral i uns salaris dignes van ser les principals proclames que els sindicats majoritaris, UGT i CCOO, van traslladar ahir als carrers de Lleida en la tradicional manifestació conjunta pel Primer de Maig, en la qual van participar més de 300 persones, segons la Guàrdia Urbana. Tots dos van denunciar la “precarietat” dels convenis col·lectius a la província, els més baixos de Catalunya, i el fet que hi hagi treballadors que no aconsegueixin arribar a final de mes. Així mateix, van defensar la reducció de jornada com a manera d’assolir la plena ocupació, i van insistir en la importància de lluitar per millorar la seguretat, després de la mort dimarts d’un treballador a Rialp.

Sota el lema Per la plena ocupació: menys jornada, millors salaris, la marxa va sortir a les dotze del migdia de la plaça del Treball, va recórrer l’Eix comercial i va acabar a la plaça de la Paeria amb els parlaments i la celebració d’un vermut popular. La manifestació va estar encapçalada per una xaranga, en la qual es van poder veure pancartes demanant millores en sectors com el del metall, el de la neteja, els autobusos, les càrnies o les cambres de fruita. Entre els participants es trobaven alguns dels candidats a les eleccions catalanes a Lleida com Marta Vilalta, d’ERC, que va ser acompanyada per la consellera lleidatana Meritxell Serret, el candidat del PSC, Òscar Ordeig o la dels comuns, Elena Ferre.La secretària general de CCOO a la demarcació, Cristina Rodríguez, va afirmar que “alguna cosa s’està fent malament quan hi ha 17.000 aturats mentre les empreses es queixen de la falta de personal”. Per la seua part, el líder d’UGT, José Luis Aguilà, va reclamar una reducció de la jornada a 32 hores setmanals, “una fita que permetria més descans als treballadors i els faria més productius”.

El nombre de treballadors que no arriben a final de mes és cada vegada més alt, denuncien els sindicats La marxa va servir també per demanar el final de la guerra a Gaza i reclamar l’alliberament de Palestina

Poc més d’un centenar de persones van participar en la manifestació alternativa a la unitària organitzada per la CGT, en la qual la reclamació principal va ser també una reducció de la jornada laboral sense pèrdua del salari. Sota el lema Sense conflicte no hi ha victòries!, la marxa va arrancar passades les 11.30 hores des de la plaça del Treball i va acabar a la plaça Sant Joan, on es va portar a terme l’acte polític.

El secretari d’acció sindical, Adrián Zarco, va destacar la importància de sortir al carrer cada 1 de maig per “reclamar el repartiment del treball i la riquesa, en un moment en què la bretxa entre rics i pobres és cada vegada més àmplia” i va defensar que per a això “és clau aconseguir la reducció de les hores laborals i l’augment del Salari Mínim Interprofessional”. Entre les reivindicacions que es van poder escoltar durant la marxa també hi havia la d’uns serveis públics de qualitat, avançar les edats de jubilació i garantir unes pensions dignes o la defensa dels drets de les persones immigrants. També es va demanar el final de la guerra a Gaza. En la marxa va participar el candidat de la CUP per Lleida, Bernat Lavaquiol.