La producció de farratge a Lleida s’enfonsa el 24% l’última campanya

Les deshidratadores de farratges de Lleida havien advertit que l’última campanya 2023-2024 havien sofert els estralls de la sequera i delmat la seua producció. Ara, l’Associació Espanyola de Fabricants d’Alfals Deshidratat (Aefa) ha fet balanç, i situa la producció del sector de Lleida en tot just 168.000 tones, la qual cosa representa un descens estrepitós del 24%. La caiguda és molt més important que en les firmes veïnes d’Aragó, amb una caiguda del 17%, de fet, és la comunitat autònoma amb menor retrocés, mentre que al costat oposat se situen les dos Castelles, en aquest cas amb un ensorrament de l’oferta del 35%. La producció total de les empreses del sector deshidratador espanyol va ser de 980.906 tones, una xifra que és un 22% inferior a la registrada en la temporada anterior. Aragó ha produït el 61% del total d’Espanya (604.000 tones), seguida de Lleida amb el 17% (165.244 tones) i de Castella i Lleó amb el 10%. La producció de granulat baixa lleument en 23.000 tones, mentre que la de bales té un descens notable, amb una pèrdua aproximada de 130.000 tones respecte a la campanya anterior.

5,7 milions d’euros en ajuts

D’altra banda, els cerealistes de secà de les comarques de Lleida afectats la passada campanya per la sequera rebran 5,7 milions d’euros en ajuts extraordinaris compromesos pel ministeri d’Agricultura per compensar les pèrdues. Així ho va explicar ahir el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, en la seua visita a un camp de blat situat al terme municipal del Palau d’Anglesola que l’any passat no va poder regar a conseqüència de la falta de pluges i del tancament del reg al Canal d’Urgell a finals d’abril. Acompanyat per Josep Maria Serrano i Lorena Jurado, propietaris de la finca, el subdelegat va conèixer les expectatives i previsions dels pagesos de la zona que, va explicar, “confien en una millor temporada que la de l’any passat en què, a causa de la sequera, es va prioritzar el reg en els arbres fruiters en detriment dels cultius de cereals”.

En un altre ordre de coses, la Comissió Europea ha ampliat fins al 31 de desembre la flexibilització dels ajuts d’Estat per a agricultura, pesca i aqüicultura. D’aquesta manera, ha esmenat el marc temporal de crisi i transició per permetre als estats “donar quantitats limitades d’ajuts a les companyies actives en aquests sectors uns altres sis mesos”, ha informat Brussel·les