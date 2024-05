El Banc Sabadell rebutja l'oferta de fusió per absorció del BBVA

El Banc Sabadell va rebutjar ahir l’oferta que el BBVA havia formulat la setmana passada per fusionar les dos entitats al considerar que generarà més valor en solitari, segons va informar l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En concret, el consell d’administració del Sabadell, que s’havia reunit per avaluar l’oferta del BBVA, va basar aquesta decisió en l’opinió que pot crear més valor per a l’accionista si es queda en solitari.

Així mateix, adverteix que la caiguda “significativa” i la “volatilitat” del preu de l’acció del BBVA arran de l’anunci de la intenció d’absorbir el Sabadell “genera una incertesa addicional sobre el valor de la proposta”.Després d’analitzar “en detall” la proposta del BBVA, el consell d’administració va arribar a la conclusió que “no satisfà” l’interès ni de l’entitat catalana ni dels seus accionistes, per la qual cosa rebutja l’oferta.Finalment, i com a “part del compromís ferm amb la creació de valor per a l’accionista”, el consell reitera el compromís de distribuir “de forma recurrent” qualsevol excés de capital per sobre del 13% de la ràtio CET 1 proforma Basilea IV, un excés que calcula en 2.400 milions d’euros per alsDimecres passat, el BBVA va anunciar la seua proposta formal pel Sabadell en la qual proposava un canvi d’1 acció de nova emissió del BBVA per cada 4,83 accions del Sabadell, amb una prima del 30% sobre el valor a què cotitzava el Sabadell el dilluns 29 d’abril. Aquesta oferta suposava valorar el Banc Sabadell en uns 11.000 milions d’euros, seguint el preu a què va tancar ahir el BBVA de 9,84 euros per títol. Al seu torn, implica elevar a 2,2 euros el valor de l’acció al Sabadell –actualment cotitza en els 1,89 euros per títol–, tenint en compte la prima del 30%.Seguint aquest canvi, el BBVA estava disposat a realitzar una emissió d’accions de 1.126 milions d’euros, que representen un 20% de la seua capitalització borsària. El BBVA també ofereix al Banc Sabadell tres seients en el seu consell d’administració, doble seu corporativa, mantenint la marca Sabadell a les zones on pugui tenir “un interès comercial rellevant”.