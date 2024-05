L'IVA reduït dels aliments resta 422 milions d'euros de recaptació

La rebaixa temporal de l’IVA dels aliments ha suposat una caiguda de la recaptació de 442 milions en el primer trimestre, una mesura que es va adoptar el gener del 2023 davant de l’encariment històric de la compra i que decaurà el 30 de juny tret que el Govern la prorrogui. Tenint en compte el pes de la província de Lleida en la recaptació de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’impacte a la demarcació rondaria els tres milions d’euros. El final d’aquesta rebaixa pot elevar un 1,4% l’IPC alimentari, segons estudis del sector.

L’1 de gener del 2023 es va suprimir l’IVA per als aliments bàsics com a pa, llet, fruites, verdures i ous –gravats amb un IVA superreduït al 4%– i en el dels olis i pastes es va reduir del 10 al 5%, en el marc del tercer paquet de mesures anticrisi del Govern per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna. Aquesta mesura excepcional es va aprovar en principi per a un semestre, però ha estat prorrogada en dos ocasions, per la qual cosa continua en vigor fins al 30 de juny d’aquest any.Els experts consideren que tot apunta que aquesta data serà la definitiva per retirar-la, una idea que ja es va insinuar a l’informe que el Govern va remetre a Brussel·les a finals d’abril amb l’actualització de les previsions econòmiques.Després de mesos en què les pujades de preus s’han anat moderant, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha avançat que a l’abril la inflació s’ha accelerat “degut principalment a l’encariment del gas i dels aliments”. Dimarts es coneixerà la dada exacta d’aquesta pujada de l’abril, que al març va ser del 4,3%, el registre més baix des de novembre del 2021.Des del sector de la distribució, que sempre ha valorat aquesta rebaixa, esperen que en aquesta ocasió la decisió que s’adopti es comuniqui amb prou antelació per emprendre les operatives als supermercats; val a recordar que quan es va variar aquest impost només hi va haver uns dies per fer els canvis.Per la seua part, des de la Federació d’Indústries de l’Alimentació i Begudes recorden que, segons les últimes dades, el consum per càpita a la llar entre els mesos de gener i novembre reflecteix una caiguda de l’1,26% davant el mateix període del 2023, “la qual cosa posa de manifest com la situació inflacionària ha penalitzat les famílies espanyoles”. Per això, consideren “oportuna” la pròrroga almenys fins al final d’any i que es vagi ampliant la llista de productes.