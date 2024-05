Els preus percebuts pels pagesos pugen un 2,37% davant el 19% dels ramaders

Els preus percebuts pels agricultors i ramaders han tingut una evolució molt diferent en l’última campanya agrària a Catalunya. Mentre que els primers amb prou feines han vist revaloritzats els seus preus en un 2,37%, en el cas dels ramaders freguen el 19%, al situar-se en concret en el 18,96%.

Així consta en un document elaborat per la conselleria d’Acció Climàtica, amb el suport del Consell Executiu i que acaba de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat. En concret, es calcula en funció del que anomena l’any agrícola, de l’1 de novembre del 2022 al 31 d’octubre de l’any passat, i s’utilitza a efectes d’actualització de les rendes dels contractes de cultiu.En el cas de l’agricultura, l’increment dels preus percebuts d’un 2,37% respecte a l’any anterior és en realitat una taxa baixa, si es té en compte que els pagesos alerten que ja fa molt de temps que han d’afrontar costos de producció que han posat moltes explotacions contra les cordes. De fet, aquesta va ser una de les raons que va desembocar el mes de febrer passat en la protestes del sector, juntament amb d’altres com l’“asfixiant burocràcia”. Per exemple, a començaments del període analitzat, el litre del gasoil B o agrícola se situava a la demarcació de Lleida en els 1,538 euros el litre, segons dades oficials del ministeri per a la Transició Ecològica. A més, és un cost de producció que va continuar oscil·lant, marcant fins i tot màxims superiors, encara que va acabar el mes d’octubre passat en els 1,273 euros el litre. El fet que el carburant escalés fins als núvols, com s’han queixat els productors, no és una cosa aïllada, sinó que comporta l’encariment d’altres productes. A tall d’exemple, el ministeri d’Agricultura calcula que l’any passat els preus de les llavors i els plançons es van encarir un 10,3%, els serveis agraris ho van fer un 6,1% o els fitosanitaris van pujar un 1,4%. És a dir, taxes molt superiors a les registrades pels preus cobrats pel pagès.En el cas de la ramaderia, l’índex dels preus percebuts pels productors va créixer un 18,96%, però cal tenir en compte que després d’aquesta taxa hi ha realitats molt diferents. Així, el pes del sector porcí domina en la ramaderia lleidatana i catalana. Així, el que passi en la porcicultura “arrossega” totes les estadístiques ramaderes. De fet, cal tenir en compte que el 2023 ha estat un any de rècord històric de cotitzacions en origen del porc a Mercolleida, on durant mesos va arribar a estar valorat en 2,025 euros el quilo viu. Amb tot, el preu de mitjana va ser d’1,869 euros. Paral·lelament, el cost de l’alimentació dels animals es va veure reduït gràcies a uns cereals a la baixa que van abaratir els pinsos. Si a inicis del 2023 l’alimentació suposava el 73% del total dels costos de producció, a l’acabar l’any s’havia reduït al 69%.El 2023, la moderació dels costos i el control de producció també va rellançar els resultats del sector avícola, però aquesta bona evolució va ser molt superior a la d’altres activitats, com les del boví.