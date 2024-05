Llum verda a l’exempció de controls mediambientals a petits agricultors

Els Vint-i-set han donat aquest dilluns llum verda definitiva a la revisió de la Política Agraria Común (PAC) que eximirà de controls i sancions relacionats amb el compliment de requisits mediambientals a les petites explotacions agràries, de menys de 10 hectàrees, per alleujar la càrrega administrativa del camp.

Es tracta dels reglaments sobre els plans estratègics i finançament, gestió i seguiment de la PAC en resposta als problemes trobats durant el primer any d’implementació de la nova política agrària.

La llei serà firmada ara pels representants del Consell i del Parlament Europeu abans de publicar-se al Diari Oficial i entrarà en vigor a l’endemà de la seua publicació, a finals de maig.

La revisió del conegut com a 'reglament horitzontal’ s’aplicarà fins el final del període de l’actual PAC, que culmina el 2027, i algunes de les seues disposicions s’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2024.

El principal objectiu d’aquestes propostes legislatives és dotar els agricultors i els Estats membre d’una major flexibilitat per complir determinades condicionalitats mediambientals. Tanmateix, la Comissió assegura que això no comprometrà el nivell general d’ambició respecte als objectius de protecció mediambiental i climàtica de la política agrícola de la UE.

Aquesta mesura se suma a la relaxació dels requisits mediambientals associats als ajuts de la PAC que ja va anunciar la Comissió a finals de febrer amb l’ànim d’apaivagar les mobilitzacions del camp a l’avantsala de les eleccions europees de juny.

Per rebre el suport de la PAC que tenen dret, els agricultors han de respectar un conjunt millorat de nou normes beneficioses per al medi ambient i el clima conegudes com a 'BCAM', un principi de condicionalitat que s’aplica a prop del 90% de la superfície agrícola utilitzada a la UE i exerceix un paper important en la integració de pràctiques agrícoles sostenibles.

Segons dades de l’Executiu comunitari, eximir els petits agricultors dels requisits associats a aquestes normes simplificaria considerablement el treball diari dels petits agricultors, que representen el 65% dels beneficiaris de la PAC, mentre es mantindrien les ambicions mediambientals, ja que aquestes només cobreixen el 9,6% de les superfícies que reben ajuts de la PAC.