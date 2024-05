Menjar de la “iaia”, negoci d'èxit a Torrefarrera

Els microcrèdits es demostren com una via per a la posada en marxa de nous negocis, com és el cas de l’obrador i botiga Layaya de Torrefarrera, especialitzat en menjars precuinats, que ha obert les portes gràcies al finançament de MicroBank, el banc social de CaixaBank. El seu propietari és Sergi Mas, que amb només 30 anys i després de formar-se com a cuiner ha posat en marxa un negoci que va un pas més enllà. Les seues arrels li han marcat el camí cap a l’emprenedoria ja que la seua família més propera es dedica, d’una banda, a l’agricultura i ramaderia de producció de porcs, i de l’altra, venen pollastres rostits en mercats setmanals. Explica que va començar la seua carrera professional amb un restaurant que encara regenta, però arran de la pandèmia i davant de les dificultats del moment va decidir emprendre un obrador en què s’elaboressin els típics plats que cuinaven les àvies i posar-los a l’abast dels clients amb una botiga. Afirma que cuinar aquests plats tradicionals requereix sobretot molt temps, però el dia a dia de les famílies actuals no els permet dedicar-s’hi encara que sí que tenen ganes de degustar-los si els tenen a mà. MicroBank va concedir el préstec perquè Layaya fos una realitat i, dos anys més tard, el negoci es va consolidant i ampliant.

Malgrat els complexos tràmits administratius i sanitaris que l’emprenedor ha hagut de fer front i l’elevada inversió que requereix el projecte, té un munt de plans de futur com per exemple fer arribar la seua oferta de plats cuinats a un gran nombre de clients, a través de grans distribuïdors alimentaris o la il·lusió de tenir establiments franquiciats Layaya.

L’amo del negoci segueix les arrels emprenedores de la família, pagesa i venedora de pollastres rostits

MicroBank, el banc social de CaixaBank, va acabar el 2023 amb 35.332 operacions de finançament amb impacte social a Catalunya per valor de 363,1 milions d’euros.