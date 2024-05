Mercadona reforça les seues compres de fruita a Lleida

Mercadona va fer compres per un valor de 5.004 milions d’euros a 240 proveïdors i interproveïdors especialistes i més de 1.700 pimes catalanes o amb seu a Catalunya.

Va comprar 46,4 milions de quilos de fruita (sobretot pera, poma, préssec i nectarina) a empreses lleidatanes com Catafruit, Nufri, Molnar i Grup Cooperatiu Fruits de Ponent; de Girona, com Fructícola Empordà i Girona Fruits; i de Tarragona, com Cerima Cherries.Per a embotits, Mercadona va adquirir a Casa Tarradellas, Embutidos Monter, Noel i La Selva, entre d’altres, que han servit més de 122 milions de quilos.Així mateix, també va comprar 12,5 milions d’unitats de pastissos a Pastisfred; 9 milions d’unitats de quefir líquid de Productes del Moianès a Moià; 390.000 quilos de figues d’Eco Figs Fruits, i més de 2,7 milions de quilos de peix fresc del litoral.Laboratorios Maverick a Ulldecona va comercialitzar 78,9 milions d’unitats de gels de bany i xampús; You Cosmetics a Gavà i Wecolors a Vilassar de Dalt va produir 34,9 milions d’unitats de productes de cosmètica, i Saplex, amb seu a Canovelles, 71,5 milions de rotllos de bosses d’escombraries.Mercadona va tancar el passat exercici amb una plantilla de 15.205 persones, després de crear 590 llocs de treball, i amb 249 supermercats.