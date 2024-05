Criteria adquireix el 9,4% d'ACS per 983 milions d'euros

Criteria ha anunciat aquest divendres al matí que ha adquirit una participació del 9,4% de la multinacional presidida per Florentino Pérez ACS per un import de 983 milions d'euros, segons ha informat el holding inversor de la Fundació 'la Caixa' en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En un comunicat, Criteria explica que l'operació s'emmarca en la política de seleccionar "empreses líders en sectors altament atractius, amb capacitat de creixement i generació de valor". D'aquesta manera,es convertirà ara en el segon accionista d'ACS i proposarà al seu consell d'administració el nomenament d'Isidre Fainé com a conseller dominical.

L'any passat, ACS va facturar 37.500 milions d'euros i va tancar l'exercici amb una cartera de projectes valorada en 73.500 milions d'euros i una plantilla de 135.000 persones arreu del món. Criteria destaca que en els darrers anys, la companyia ha assolit un "alt nivell de diversificació geogràfica", amb presència a Nord-Amèrica, Àsia-Pacífic i Europa i disposa de filials com Turner a Nord-Amèrica i Cimic a Austràlia; a més d'Abertis i Iridium en l'àmbit de les infraestructures; i Dragados en els de l'enginyeria i la construcció, entre d'altres.

Així mateix, Criteria identifica com un dels àmbits d'interès i que justifiquen l'operació anunciada aquest divendres el creixement en la tecnologia i digitalització, la transició energètica, la mobilitat sostenible i els minerals crítics. El hòlding de la Fundació 'la Caixa' també ha tingut en compte la política de retribució a l'accionista d'ACS, amb un dividend "estable i creixent", destaca.

Aquesta operació arriba pocs dies després que Criteria també oficialitzés que es feia amb el 17% de la immobiliària Colonial després d'acollir-se en una ampliació de capital valorada en 622 milions d'euros, dels quals 350 milions en efectiu i 272 en actius. Paral·lelament, el hòlding també disposa del 5% de Telefonica.

En aquest sentit, si se suma la participació del 2,51% de Caixabank, el grup liderat per Isidre Fainé i Àngel Simón controla ara el 7,5% del capital social de Telefónica i es converteix en el màxim accionista de l'operadora de telecomunicacions, en plena entrada el govern espanyol i del fons saudita STC.

D'altra banda, a mitjans d'abril Criteria i l’Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) va confirmar que mantenien converses per un “possible pacte de cooperació en relació a Naturgy" i que negociava amb els fons CVC i GIP per l’adquisició de les seves accions a l’empresa energètica. Aquest anunci va obligar a suspendre temporalment la cotització de Naturgy a la borsa.

A més, coincidint amb la sortida als parquets a principis de mes, Criteria va fer-se amb el 3,05% del capital de Puig amb accions de la classe B per un import de 425 milions d'euros.