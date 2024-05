Les exportacions catalanes de productes d'alt contingut tecnològic cauen un 15,8%

detail.info.publicated ACN Barcelona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les exportacions catalanes de productes d'alt contingut tecnològic van retrocedir un 15,8% interanual el primer trimestre, fins a 2.841 milions d'euros, segons ha informat aquest dilluns l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El descens es va produir en tots els grup els grups d'aquesta categoria. Les vendes dels productes farmacèutics han estat de 2.229,5 milions, un 15,2% menys; mentre que el grup format per productes informàtics, electrònics i òptics han venut 596.3 milions d'euros, un 11,8% menys. Per àrees geogràfiques, la disminució més destacada és la de les vendes fora de la Unió Europea, ja que han estat un 21,6% inferiors a les del primer trimestre del 2023. Les vendes dins la Unió Europea han disminuït un 8,8%.

Les vendes a l'exterior de productes de nivell tecnològic mitjà baix, amb un valor de 2.003,9 milions d'euros van retrocedir un 13,9% interanual. El grup del cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia ha disminuït un 5,8%, el de productes metàl·lics un 12,4% i el d’altres productes (com el coc i productes de refinació del petroli, i els vaixells i embarcacions) un 32,2%. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han disminuït un 9,7% i les destinades a la resta del món, un 23,3%.

Les vendes de productes de nivell tecnològic baix han estat de 5.989,3 milions d’euros, cosa que representa una disminució del 2,5% interanual. Les vendes a la Unió Europea han augmentat un 4,0%, mentre que les destinades a la resta del món han disminuït, un 13,7%.

D'altra banda, al primer trimestre del 2024, les compres de productes industrials a l’estranger mostren disminucions en tots els nivells tecnològics respecte del mateix trimestre de l’any anterior. La disminució de les importacions de productes d’alt contingut tecnològic ha estat la més accentuada dels 4 nivells (-17,4%) i ha afectat especialment les compres a la resta del món (-29,7%), ja que les de la Unió Europea han disminuït molt menys (-4,3%). D’altra banda, les importacions de nivell mitjà alt han disminuït un 8,6%, les de nivell mitjà baix un 15,2% i les de nivell baix un 5,2%.