La factura de la llum repunta un 11% al maig

La factura de la llum d’aquest mes de maig s’ha encarit un 11,11% de mitja respecte a la d’abril, que, amb 42,1 euros va ser el més baix dels últims temps, i ja són tres els mesos en què s’aplica al rebut un IVA del 21 % i no del 10 % per no superar-se el mes anterior els 45 euros/megawatt hora (MWh) al mercat a l’engròs.

Segons el simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), a falta d’un dia de facturació, el rebut per a un consumidor acollit a la tarifa regulada o PVPC amb una potència de 4,4 quilowatts (kW) i un consum mensual de 60 kilowatts hora (KWh) en horari punta, 70 KWh al pla i 120 KWh a la vall, assoleix al maig els 46,78 euros/MWh, situant-se com la segona factura més alta de l’any després de la de gener, que va ser de 54,49 euros/MWh.

Aquest import és un 11,11 % superior als 42,1 euros del rebut d’abril, un mes en què el preu mitjà mensual al mercat a l’engròs va ser de 13,67 euros/MWh, el mínim des que existeixen registres, l’any 1998. La factura d’abril, malgrat aplicar-se en ella un IVA del 21 %, va ser inferior, fins i tot, a les que hi va haver durant el confinament.

El rebut de maig d’aquest any és un 1,47 % inferior al de 47,48 euros del mateix mes de 2023, en els quals s’aplicava un IVA del 5 %, una de les mesures que va aplicar el Govern per alleujar els consumidors de l’impacte dels alts preus al mercat a l’engròs.

També llavors l’impost especial de l’electricitat que s’aplicava era del 0,5 % i no del 3,8 % com ara.

El maig ha estat el tercer mes d’aquest 2024 en què s’ha aplicat un IVA del 21 % a la factura elèctrica, en quedar-se el preu a l’engròs l’abril per sota dels 45 euros/MWh, i el mateix ocorrerà al juny, ja que al maig tampoc no s’ha excedit.

Des de començaments de 2024, el Govern va començar a eliminar gradualment les rebaixes d’impostos a l’electricitat i el gas que va adoptar per pal·liar els consumidors les fortes alces en els preus que va provocar la guerra d’Ucraïna.

En començar el 2024, l’IVA de la factura elèctrica va passar ja per a tots els consumidors, tant per als que són al mercat regulat com per als del lliure, del 5 % al 10 %. Estava previst que el tipus a aplicar anés del deu per cent, encara que es va introduir una excepció, que és que, si en un mes el preu mitjà de l’electricitat se situa per sota dels 45 euros/MWh, en el següent s’aplicaria l’IVA del 21 % que hi havia abans de les mesures introduïdes per pal·liar l’efecte de l’escalada dels preus. La revisió al 21 % no afecta els consumidors considerats vulnerables, per a qui es manté l’IVA de les seues factures en el 10 % durant tot 2024.