Fribín proposa requalificar 4 ha per ampliar instal·lacions

L’escorxador Fribín, de Binèfar, promou la reclassificació urbanística de 42.714 metres quadrats de sòl urbà d’aquesta localitat lliterana per “realitzar una expansió de la seua activitat industrial al costat de la fàbrica actual, amb l’objectiu d’aprofitar els mitjans dels quals ja disposa, i racionalitzar d’aquesta manera els processos productius”.

La documentació sobre l’avaluació ambiental d’aquesta modificació puntual del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) binefarenc es troba exposada al públic a la seu electrònica de l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental), amb el període d’al·legacions obert fins al pròxim 1 de juliol.

“La puixança de l’activitat industrial que desenvolupa” l’escorxador de bestiar i les necessitats d’expansió d’aquesta indústria en terres de la seua propietat”, indica la memòria de la proposta, “condicionen l’evolució urbanística dels terrenys situats al voltant d’aquest pol d’activitat d’importància no discutida tant per a la localitat de Binèfar com per a la comarca de la Llitera i limítrofs”.L’empresa proposa “canviar de classificació 42.714,52 metres quadrats de sòl, del qual hi ha una superfície de terra urbanitzable no delimitat (32.131,48) i una altra de sòl no urbanitzable (10.583,04) que es pretenen classificar com a sòl urbà no consolidat, la qual cosa donaria així continuïtat a la trama urbana de Binèfar”.L’escorxador, que va tancar l’exercici del 2022 amb una facturació de 343 milions d’euros i que ocupa més de set-centes persones, és una de les principals empreses de la zona agroalimentària de la Franja i Lleida, en la qual es concentra pràcticament un terç de la cabanya de bestiar porcí de tot l’Estat i un percentatge similar de la de boví, les dos espècies que sacrifica Fribín.

Obert el període d’al·legacions per als parcs fotovoltaics

L’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) va obrir ahir dilluns un termini d’un mes perquè els afectats per la construcció dels parcs fotovoltaics Binèfar I i Binèfar II, en aquesta localitat de la Llitera i a Binacet (Cinca Mitjà), poden pronunciar-se en l’expedient que portarà a decidir quin grau d’avaluació prèvia s’ha d’aplicar a aquestes instal·lacions. La documentació està disponible a la seu electrònica d’aquesta entitat. Aquests dos parcs formen part d’un complex juntament amb un tercer, que en aquest cas afecta també terrenys de Montsó, als quals se suma una línia d’evacuació de baixa tensió. Els parcs són promoguts per Enerlad, una empresa amb seu a Saragossa que fa tres anys va passar de l’autoconsum a la promoció de parcs solars.