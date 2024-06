Alier inverteix 43 milions d'euros en dos noves plantes a Rosselló

El fabricant de paper per a plaques de guix i per a sacs i bosses de paper Alier està muntant dos noves plantes al seu complex de Roselló amb una inversió de 43 milions d’euros, una de dedicada a biomassa i la segona per al reciclatge de residus plàstics de la seua línia de reciclatge d’envasos de cartró complex.

La dedicada a biomassa, de 4.300 metres quadrats i 36 megawatts de potència instal·lada, servirà tant per generar el vapor que fa servir l’empresa en els seus processos productius com per subministrar energia a la seua planta mitjançant un contracte PPA (Power Purchase Agreement) amb la firma de capital francès Engíe, que serà la que, una vegada estiguin acabades les instal·lacions, passi a explotar-les per un període de 10 anys, generant 20 llocs de treball. Aquest projecte suposarà una inversió valorada en 28 milions d’euros i permetrà a l’empresa aprofitar aproximadament fins a 70.000 tones de residus de biomassa i s’espera que estigui plenament operativa el proper mes de mes de setembre.Per la seua part, la segona planta comptarà amb 8.000 metres quadrats i una inversió de 15 milions d’euros per al reciclatge de residus plàstics de la línia de reciclatge d’envasos de cartró complex. A més, fa un any va firmar un conveni amb Tetra Pak polietilè i alumini procedent de begudes amb la idea de recuperar unes 15.000 tones anuals.Alier, amb 234 empleats al seu càrrec el 2022, va assolir aquell any una facturació de 196,14 milions d’euros, un 31,4 per cent més que el 2021. Per segments, uns 134,5 milions van correspondre a la venda de paper, 18,10 milions per la venda d’energia elèctrica i vapor, procedent de la planta de cogeneració que dona servei a les instal·lacions, i 43,53 milions per altres conceptes.

Aliança per impulsar el reciclatge dels sacs de paper kraft

Alier ha subscrit una aliança amb onze empreses europees per reduir l’ús de matèries primeres, reutilitzar materials, optimitzar el reciclatge i adoptar bones pràctiques de recollida selectiva en el sector de la construcció. Aquesta aliança a la qual recentment s’han sumat dos associacions de la indústria dels sacs de paper kraft, Eurosac i CEPI Eurokraft, sorgeix arran d’un interès comú per aconseguir la circularitat total en el reciclatge dels sacs de paper i resta de materials utilitzats en la construcció, promovent una gestió eficient de residus.