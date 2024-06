Un empresari de Balaguer crea el primer constructor web amb IA

La coneguda frase de renovar-se o morir podria actualitzar-se ara per digitalitzar-se o perdre el tren, del present i del futur de l’economia. Malgrat això, només el 28% de les empreses espanyoles tenen una botiga en línia, una situació que l’empresari Danny Sánchez-Mola, fill de Balaguer com ell es defineix, s’ha proposat canviar. És fundador de l’empresa tecnològica Kolau i s’ha marcat com a objectiu ajudar les empreses en aquest camí.

Explica que per primera vegada és possible crear un lloc web gràcies a la intel·ligència artificial en menys d’un minut, 58 segons de mitjana, “eliminant les barreres d’accés al comerç electrònic”. Una possibilitat especialment atractiva per al sector de les petites i mitjanes empreses, que fins ara s’havien d’enfrontar a processos complicats tant des del punt de vista del cost econòmic i de temps per a les companyies.

Kolau combina els dos models principals d’intel·ligència artificial del referent actual OpenAI, DALL·E 3 (model text a imatge) i ChatGPT (model de llenguatge gran) juntament amb algoritmes propis d’aprenentatge automàtic per al procés de creació web. Després, les empreses poden editar el contingut generat des de l’editor. Sánchez-Mola explica que a través del portal www.kolau.es/lleida les empreses de Lleida poden fer el seu web de forma gratuïta.Fundada el 2017 a San Francisco per Danny Sánchez-Mola, Kolau es defineix com el primer creador web de Llatinoamèrica gràcies a les aliances amb l’Organització d’Estats Americans (OEA) i els governs de Colòmbia, Equador, Xile, Bolívia, Paraguai, Guatemala, Hondures i Costa Rica. Des del 2021 l’empresa té la seu a Barcelona, encara que la seua seixantena de treballadors, la majoria dels quals enginyers, estan repartits per mig món, des del Kazakhstan fins a les Filipines, Guatemala o Mèxic, encara que el gruix es troba als Estats Units, tots teletreballant. L’empresa ha assolit els 89 milions d’euros de facturació i compta amb més d’un milió de clients a tot el món, prop de cent mil dels quals a Espanya. Comerç, serveis i hostaleria es troben entre els principals clients.