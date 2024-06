La campanya estival generarà 5.210 contractes a Lleida

La campanya d’estiu generarà al voltant de 5.210 contractes a la província de Lleida en els sectors de comerç, transport, turisme, hostaleria i entreteniment, un 4,7 per cent més respecte als registrats durant l’any passat. Segons els pronòstics publicats ahir per l’empresa de recursos humans Randstad, el mercat laboral mostra una “clara tendència positiva” de cara als propers mesos, amb “dinamisme” en sectors “clau” i que són els que tradicionalment impulsen la incorporació de professionals durant aquest període. En el conjunt de Catalunya es preveu que la temporada estival ajudi a generar uns 97.060 contractes, un 13,9 per cent més respecte als més de 85.000 que es van registrar l’any passat. Per demarcacions, Barcelona registrarà 67.700 contractes, un 14,8% interanual més; Girona, fins a 12.400, un 10,3% més; i Tarragona, 11.750, un 17,6 per cent més. Catalunya serà la segona comunitat de l’Estat que més llocs de treball crearà, tan sols darrere d’Andalusia (110.375).

A tot l’Estat es calculen al voltant de 600.000 contractes, un 12,4% més que fa un any, però encara lleugerament per sota dels registres prepandèmia del 2019, quan es van firmar més de 621.000 contractes.Per sectors, l’empresa de recursos humans ha indicat que un 40 per cent dels contractes que es firmaran a l’Estat seran en hotels i restaurants. El transport i la logística concentraran entorn del 38 per cent, el comerç un 17 per cent i el lleure i l’entreteniment, prop d’un 4 per cent. Aquest últim camp serà el que més creixerà respecte als registres de fa un any.

Com és habitual, en aquesta campanya estival, les empreses necessitaran professionals amb poc marge de temps, ja que el mercat i les seues demandes evolucionen de manera àgil, de manera que entre els principals requisits i habilitats de les empreses es repeteixen: disponibilitat i flexibilitat horària, actitud positiva, responsabilitat i experiència rellevant.