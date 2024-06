Dos firmes de logística invertiran dos milions en el polígon a Alcarràs

Dos empreses dedicades al sector logístic s’instal·laran al polígon Lo Tossalet Roig del municipi d’Alcarràs on promouran 25 nous llocs de treball i invertiran dos milions d’euros en una primera fase per desenvolupar 12.000 metres quadrats d’activitat. Es tracta d’AlmacenaT i Kytotrans, companyies que realitzen activitats relacionades amb l’emmagatzemament, agrupatge i transport de mercaderies.

L’Institut Català del Sòl, Incasòl, va anunciar ahir que va firmar amb Arrendasiempre SL la compravenda de dos parcel·les del sector d’activitats econòmiques Lo Tossalet Roig, a Alcarràs.Els terrenys en els quals s’instal·len són les parcel·les 3 i 4 de Lo Tossalet Roig, que sumen 18.329,71 m2 de superfície i un preu de venda d’1.191.434,15 euros.Kytotrans, SL, és una empresa amb 25 anys d’experiència al sector del transport, especialitzada en el transport de portacontenidors refrigerats, així com en el transport de paqueteria.Per la seua part, AlmacenaT serà l’empresa que gestioni l’emmagatzemament per als clients del grup. Està previst que en una segona fase es dupliqui la superfície i la capacitat construïda.El sector Lo Tossalet Roig té una superfície de prop de 20 hectàrees. Es troba situat a l’est de l’autovia N-II, entre aquesta i el nucli urbà d’Alcarràs, on ocupa un àmbit de creixement natural per a noves activitats productives en aquest terme municipal.

Entre les últimes operacions de l’Institut Català del Sòl a Lleida destaca la venda a l’empresa Comercial Aluminio Vimu S.L., coneguda com Coalum, d’una parcel·la industrial aïllada de 4.874,11 metres quadrats del sector d’activitat econòmica Campllong III, situat al sud de Balaguer. Coalum, que treballa conjuntament amb Sisvial, va adquirir la parcel·la per un import de 326.565,37 euros més IVA.L’empresa, dedicada a la fabricació de fusteria metàl·lica i d’elements metàl·lics per a la construcció, va anunciar el trasllat de la seua activitat al sector de Campllong III, amb l’objectiu de poder ampliar les seues instal·lacions i millorar aspectes com la logística i el taller.Per a això, Coalum tenia pressupostada una inversió d’1,5 milions d’euros i la generació d’entre 10 i 15 nous llocs de treball.El sector Campllong III, de 70.148 metres quadrats, és la segona ampliació del sector Campllong, promogut per l’Institut Català del Sòl l’any 1986.Amb aquesta operació, l’Incasòl va esgotar les parcel·les que tenia en comercialització al sector, segons va anunciar a l’abril.