El Banc d'Espanya eleva al 2,3% el creixement el 2024

El Banc d’Espanya va elevar ahir quatre dècimes, fins al 2,3%, la previsió de creixement de l’economia espanyola per a aquest 2024, però també va revisar a l’alça la taxa mitjana d’inflació de l’actual exercici, fins al 3%, tot i que espera una “moderació gradual” en els propers mesos.

Es mantenen sense canvis les previsions de creixement per als anys 2025 (1,9%) i 2026 (1,7%) i lleugerament a la baixa la taxa d’atur, que romandrà per sobre de l’11% al final del període, segons l’informe trimestral de l’entitat publicat ahir, que recull l’actualització de les projeccions macroeconòmiques fins al 2026.La revisió a l’alça del PIB s’explica per l’efecte arrossegament de les dades revisades del 2023 i un creixement superior al previst en el primer trimestre de l’any, després de la sorpresa proporcionada pel dinamisme de les exportacions de serveis turístics. Tanmateix, “el procés de desinflació” ha estat menys intens del que s’esperava, pel repunt del petroli i el gas, i la “resistència a la baixa” dels serveis, cosa que ha provocat la revisió.D’altra banda, la subgovernadora del Banc d’Espanya, Margarita Delgado, va assumir ahir les regnes temporalment de la institució arran de l’acabament del mandat del governador, Pablo Hernández de Cos, i a l’espera que el Govern de l’Estat decideixi qui ocuparà el càrrec els propers sis anys.