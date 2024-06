El govern espanyol prorrogarà la rebaixa de l’IVA d’alguns aliments

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que la seua intenció és prorrogar la rebaixa de l’IVA a alguns aliments que finalitza el proper 30 de juny perquè els seus preus continuen sent "alts". "Volem fer-ho, aquesta és la voluntat", ha dit Sánchez en una entrevista a TVE. El president ha assenyalat que plantejarà aquesta pròrroga al Congrés dels Diputats, on té minoria parlamentària, a fi que tiri endavant malgrat l’"enorme" esforç, però "necessari", que suposa per a les arques públiques. "L’evolució dels preus dels aliments encara continua sent alta i per tant, hem de fer aquest esforç, que és un esforç enorme per a les arques públiques. Penso sobretot en la vicepresidenta d’Hisenda, però crec que és un esforç necessari per a les nostres llars", ha apuntat el president.

El govern central va prorrogar el mes de desembre passat fins el 30 de juny d’aquest any l’IVA del 0% per a determinats aliments bàsics, com la llet, el pa, els ous i el formatge, i les fruites, llegums, tubercles, cereals i verdures que tinguin la condició de productes naturals, així com l’oli d’oliva. Així mateix, es va prorrogar també la rebaixa de l’IVA del 10% al 5% de la pasta.

La decisió de prorrogar aquesta rebaixa contrasta amb el que el govern espanyol va transmetre a Brussel·les el passat 30 d’abril al document d’actualització de les previsions macroeconòmiques i fiscals per als anys 2024 i 2025, en el que preveia que el 30 de juny d’aquest any revertiria la rebaixa de l’IVA als aliments. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de l’IPC corresponent al mes d’abril (demà es coneixeran els de maig), el preu dels aliments i begudes no alcohòliques va ampliar a l’abril el seu avenç interanual al 4,7%, quatre dècimes més que el març, degut, majoritàriament, a la pujada dels preus de les fruites i dels llegums i hortalisses.

Entre abril de 2023 i el mateix mes de 2024, el que més ha pujat de preu és l’oli d’oliva (+68,1%), que acumula un repunt del 204,8% des de gener de 2021, la qual cosa significa que el seu cost s’ha triplicat en els últims tres anys. A l’abril van destacar també les pujades interanuals dels preus dels sucs de fruites i vegetals (+17,3%) i de les fruites (+17,1%).

En termes mensuals (abril sobre març), l’IPC va augmentar un 0,7% després de pujar els preus del vestit i el calçat per la nova temporada primavera-estiu (+7,1%), dels serveis d’allotjament i dels aliments en "gairebé tots els seus components", destacant les fruites, llegums i hortalisses, carns i peix i marisc. L’oli d’oliva es va encarir un 1,5% l’abril respecte al mes anterior.