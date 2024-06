Vodafone inicia la negociació d’un acomiadament col·lectiu de fins a 1.198 empleats a Espanya

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vodafone España ha traslladat aquest dimecres als sindicats l’inici d’un procediment d’acomiadament col·lectiu, que afectarà potencialment un màxim de 1.198 empleats, i els ha convocat per començar el període de consultes, segons ha informat aquest dimecres la companyia.

Vodafone España creu que aquesta és l’única fórmula per garantir la viabilitat i competitivitat de l’empresa a futur i assegura que aquest procediment s’aborda amb una actitud "responsable i dialogant" des de l’operadora, i amb la voluntat d’assolir el millor acord possible per a totes les parts.

La companyia justifica l’acomiadament de fins a gairebé 1.200 empleats per raons "econòmiques, productives i organitzatives, determinades pel fort deteriorament financer i comercial", ja que recorda que els seus ingressos totals han caigut un 8 % i ha perdut aproximadament 400.000 clients de contracte en els dos últims anys.

També es deu, sempre segons el relat de Vodafone España, a la necessitat urgent d’efectuar un canvi organitzatiu i operatiu, amb l’objectiu de redimensionar l’organització per adaptar-se a la nova realitat del mercat i recuperar la competitivitat.

Aquest procediment d’acomiadament col·lectiu, afegeix, no afectarà ni la qualitat del servei ni el suport que es deixa als clients.

L’acomiadament col·lectiu anunciat per Vodafone España arriba poc després que una nova direcció s’hagi posat al capdavant de la companyia després de la presa de control per part de Zegona, el pla industrial del qual se sustenta sobre "un nou model organitzatiu que ajudi a garantir la viabilitat del negoci".