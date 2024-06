El 84% d'empreses preveu facturar més i el 66%, ampliar plantilla

El baròmetre dels centenars d’empresaris presents a la 35 Trobada al Pirineu ha deixat un diagnòstic optimista pel que fa a les previsions de facturació, beneficis i creació d’ocupació. A més, demostra que es tracta d’un col·lectiu que creu en la Unió Europea. De fet, el 84,26% dels participants que van respondre la pregunta de l’organització preveuen incrementar la facturació, mentre que només un 9,26 descarten aquesta opció. Una mica més d’un sis per cent no té clar com acabaran l’exercici en el capítol de vendes. A l’hora d’estimar els seus beneficis, més d’un 80% valora que, com a mínim, mantindrà els resultats de l’any passat. En concret, el 43,7% dona per fet una millora dels seus beneficis i el 40% preveu que se situaran en la mateixa línia de l’exercici anterior. Només una mica més d’un 13% pressuposa menors resultats i gairebé un 3% encara no té clar com poden acabar els seus comptes.

En el capítol d’ocupació, tot fa indicar que el mercat laboral de Lleida continuarà a l’alça en els propers mesos. De fet, dos de cada tres empresaris i directius van contestar ahir que les seues previsions inclouen la creació de nous llocs de treball el pròxim semestre. El 23,53%, per la seua banda, descarta un increment de plantilla i gairebé un deu per cent, en concret el 9,8%, no ho té decidit encara.

Quan encara no ha transcorregut una setmana de les últimes eleccions europees, el gruix dels participants en el baròmetre van deixar clar que volen més Europa. Un 62,16% va contestar afirmativament a la pregunta de si creuen que la Unió Europea hauria de tenir més poder de decisió del que té en l’actualitat. Un altre 16,89% considera, per la seua part, que no caldria donar més poder a les autoritats comunitàries en matèria econòmica i que la situació actual ja és l’adequada. Al contrari, el 20,95% defensa que la Unió Europea hauria de tornar competències als estats membres perquè aquests poguessin prendre decisions econòmiques que en aquests moments arriben fixades des de les institucions comunitàries.El baròmetre és un dels clàssics de la Trobada i que dona una idea més enllà dels estudis macroeconòmics de la situació i perspectives reals de les empreses de la demarcació.