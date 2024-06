Larrosa aposta per Lleida com a segona capital de Catalunya

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va aprofitar la seua intervenció a la Trobada al Pirineu, per destacar l’aposta per consolidar la ciutat com la segona capital de Catalunya. Ho va fer en una taula redona en la qual la directora de màrqueting del City Football Group, Núria Tarré, va celebrar el creixement del grup d’administració de clubs, que té una participació minoritària al Girona FC, i va dir que el futbol és més que un simple joc.