L'afiliació d'estrangers es dispara un 15% a Lleida

Els afiliats estrangers a la Seguretat Social es van disparar un 15,25 per cent a la demarcació de Lledia al maig en comparació amb el mes d’abril, la qual cosa es tradueix en un augment de 6.502 persones, en part gràcies a l’inici de les contractacions pel començament de la campanya de la fruita, ja que ja han començat a collir-se les varietats més primerenques, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Els treballadors estrangers marquen així una nova xifra de rècord després d’arribar a les 49.134 afiliacions de mitjana. En comparació amb el mateix mes de l’any passat s’incrementen un 6,47 per cent. Per règims, 33.715 estaven en el general, 3.691 en el d’autònoms, 941 en el de la llar i 10.787 en l’agrari. Del total d’ocupats, el 35,2% (17.293) eren de la Unió Europea (UE) i la resta, de països extracomunitaris.

En el conjunt de Catalunya els ocupats estrangers van augmentar un 5,76% al maig en comparació amb el mateix mes de l’any anterior i van assolir un nou rècord amb fins a 675.723 treballadors. Respecte a l’abril, va experimentar una pujada del 2,95%.

Treball agafa les regnes de l’acord per reduir la jornada

El ministeri de Treball liderarà a partir d’ara la negociació amb patronal i sindicats per intentar tancar com més aviat millor un acord que permeti començar a reduir la jornada laboral màxima amb l’horitzó de les 37,5 hores setmanals el 2025. Així ho va assegurar el secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, que va afirmar, després de reunir-se amb els agents socials, que la negociació bipartida entre patronal i sindicats no té més recorregut i que serà el ministeri el que els reuneixi cada setmana.