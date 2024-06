OCU avisa que els preus alts i la falta de punts de recàrrega frenen el desenvolupament del cotxe elèctric

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix que els alts preus i la falta de punts de recàrrega frenen el desenvolupament del cotxe elèctric a Espanya malgrat que aquests representen ja el 5% de les vendes totals d’automòbils a l'estat, segons ha informat l’associació aquest dijous en un comunicat.

Així mateix, avisen que la sostenibilitat "no pot ser un luxe accessible per als més privilegiats" mentre posen en relleu l’elevada pressió que reben les economies familiars que no "es poden permetre un cotxe elèctric" perquè resulta "extremadament car".

No obstant i malgrat els beneficis per a la transició ecològica, des de l’OCU suggereixen que els vehicles elèctric s'han d'enfrontar a dos desafiaments principals per la necessitat de disposar d’un lloc per recarregar diàriament i a un preu econòmic i les factures.

Segons l’estudi en el qual l’OCU ha inclòs vehicles amb preus inferiors a 54.450 euros, que poden beneficiar-se de les subvencions del Pla Moves III, que ofereix fins a 7.000 euros d’ajuda, es conclou que només tres dels models analitzats costen 30.000 euros abans del descompte.

A més, els usuaris consideren l’autonomia un aspecte crític a l’hora de triar cotxes elèctrics. L’anàlisi revela que, en els automòbils més petits, l’autonomia varia entre els 180 km del Honda-i Advance i els 375 km del MG ZS EV.

Als compactes i berlines, l’autonomia sol superar els 300 km, assolint fins 536 km en el Polestar 2, prou per a recorreguts llargs, Long Range.