La Xina i la UE assoleixen un acord per intentar evitar els aranzels

La Xina i la UE van arribar ahir a un acord de cooperació per evitar la imposició d’aranzels als vehicles elèctrics xinesos. Així ho va anunciar el Govern del país asiàtic després d’una trobada telemàtica entre el seu ministre de Comerç, Wang Wentao, i el comissari de Comerç de la UE, Valdis Dombrovskis, en la qual van acordar obrir converses per examinar els subsidis que justificarien els aranzels de fins al 38,1%. “Les dos parts han acordat l’obertura de consultes sobre la investigació antisubsidis de la UE sobre els vehicles elèctrics originaris de la Xina”, va destacar el ministeri de Comerç xinès en un missatge publicat al seu compte de la xarxa social X.

Fa poc més d’una setmana, Brussel·les va anunciar la intenció d’imposar aquesta taxa sota l’argument que els fabricants xinesos de vehicles elèctrics es beneficien d’ajudes per part de l’Executiu de Pequín que perjudicaven els seus rivals europeus. Aquests aranzels començarien a aplicar-se el mes de juliol si les parts no arribessin a un acord. Encara que s’ha especulat fins i tot amb la seua anul·lació amb caràcter retroactiu si el pacte arribés després de la seua implantació. I és que la Xina va respondre a aquest moviment anunciant l’obertura d’una investigació antidúmping (competència deslleial) contra les importacions de porc provinents de la Unió Europea i amenaçant amb la imposició d’aranzels per a la importació. Això afectaria especialment Lleida, ja que és la segona gran exportadora de carn de porc a nivell estatal, només al darrere d’Osca.El 2023, les exportacions de carn de porc al gegant asiàtic van suposar a nivell estatal gairebé 1.187 milions d’euros del total de 1.882 milions que Espanya va facturar en aliments en aquest país, malgrat que els enviaments, no només de porcí, sinó de tots els productes agroalimentaris, van disminuir respecte al 2022. En total, la carn de porc va representar el 63 per cent de les exportacions agroalimentàries espanyoles que es van enviar a la Xina.