Brussel·les investigarà en profunditat Apple per incomplir la Llei de Mercats Digitals

La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns que ha obert una investigació en profunditat contra la companyia Apple en concloure en una anàlisi preliminar que la botiga digital del gegant tecnològic nord-americà incompleix la Llei de Mercats Digitals de la Unió Europea.

En paral·lel, Brussel·les també ha obert "un nou procediment per incompliment contra Apple -el tercer en total- perquè sospita que "els seus nous requisits contractuals per a desenvolupadors d’aplicacions de tercers i botigues d’aplicacions" també incompleixen la normativa comunitària, ha indicat la Comissió Europea en un comunicat.

En cas d’infracció, la Comissió pot imposar multes de fins el 10 % del volum de negocis mundial total de la companyia i fins el 20 % en cas de reincidència.

"Sense perjudici del dret de defensa d’Apple, estem decidits a utilitzar les eines clares i efectives de la Llei de Mercats Digitals per a finalment obrir oportunitats reals per a innovadors i consumidors", ha declarat el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton.

La primera investigació, estesa, dona continuïtat a un expedient preliminar iniciat per l’Executiu comunitari el passat 25 de març i es refereix a les regles de la botiga digital de la firma de la poma, "App Store".

Brussel·les creu que les normes de la companyia "impedeixen als desenvolupadors d’aplicacions de dirigir lliurement els consumidors cap a canals alternatius per a ofertes i contingut".

La legislació europea estipula que els qui distribueixen les seues aplicacions a través d’"App Store" han de poder, de forma gratuïta, informar els seus clients sobre "possibilitats de compra més econòmiques alternatives, dirigir-los a aquestes ofertes i permetre’ls realitzar compres".

Però la Comissió entén que cap dels tres conjunts de termes comercials que regeixen la relació entre Apple i els desenvolupadors no ho permet.

En "la majoria dels termes comercials" per a desenvolupadors, Apple només permet que aquests redirigeixin als clients a través d’un enllaç a una pàgina web ("link-out") per concloure el contracte, en un procés que està subjecte a diverses restriccions "imposades per Apple", explica la Comissió.

Aquestes restriccions impedeixen als desenvolupadors "comunicar-se, promocionar ofertes i concloure contractes a través del canal de distribució de la seua elecció". Apple els cobra a més una tarifa per cada compra de béns o serveis digitals que un usuari realitza dins dels set dies posteriors a utilitzar un "link-out" des de l’aplicació, pràctica que l’Executiu comunitari creu que va "més enllà de l’estrictament necessari" per percebre una remuneració que el gegant digital sí que té dret a cobrar per facilitar l’adquisició d’un nou client.

La companyia pot ara examinar els documents i exercir el seu dret a la defensa, responent per escrit a Brussel·les. En funció d’aquestes respostes, la Comissió podria adoptar una "decisió per incompliment dins dels 12 mesos des de l’obertura dels procediments el 25 de març de 2024", va indicar la institució.

A més, Brussel·les ha iniciat una nova investigació a Apple per no respectar la normativa digital comunitària referent als termes contractuals que ofereix als desenvolupadors i, en concret, sobre la provisió de botigues d’aplicacions alternatives o la possibilitat d’oferir una aplicació a través d’un canal de distribució alternatiu.

En particular, la Comissió s’interessa per la "Core Technology Fee" d’Apple, sistema baix el qual els desenvolupadors de botigues d’aplicacions de tercers i aplicacions de tercers han de pagar una tarifa de 0,50 euros per aplicació instal·lada i investigarà l’estructura de tarifes imposada.

Brussel·les també analitzarà el procés d’Apple per descarregar i instal·lar botigues d’aplicacions alternatives o aplicacions als seus telèfons iPhone.

Simultàniament, l’Executiu continuarà desenvolupant la investigació preliminar en curs per aclarir si els controls i revisions establerts per Apple per validar aplicacions i botigues d’aplicacions alternatives per ser carregades lateralment respecten la Llei de Mercats Digitals que han de complir gegants com Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook) i Microsoft.

Brussel·les també està efectuant investigacions preliminars a Alphabet a Google Play i Meta, i recopila informació sobre Amazon.

En cas d’infracció, a més de les esmentades multes, Brussel·les també pot obligar la firma en qüestió "a vendre un negoci o parts del mateix, o prohibir al guardià adquirir serveis addicionals relacionats amb l’incompliment sistemàtic".