Arrendar una hectàrea de cultiu a Lleida oscil·la entre 151 i 560 euros

Arrendar una hectàrea de terreny agrícola a la província de Lleida pot suposar entre 151 i 560 euros per hectàrea a l’any. Així es desprèn de l’enquesta de cànons d’arrendaments rústics que elabora periòdicament la conselleria d’Acció Climàtica i que analitza diversos tipus (terra campa de secà, terra campa de regadiu, olivera de secà i vinya de secà).

S’hi sumen també les pastures, encara que amb prou feines representen uns vint euros d’ingressos per al propietari per cada hectàrea i els prats naturals, que en aquest cas s’eleven fins als 158 euros per cada hectàrea de terra.En el cas de la terra campa, l’oscil·lació és molt important si es tracta de secà (151 euros per hectàrea) o de regadiu (560 euros per hectàrea).L’informe d’Acció Climàtica calcula que una hectàrea d’oliveres sense reg pot requerir el pagament a la província de Lleida de 195 euros, mentre que en el cas de les vinyes també de secà, 305 euros/ha.Crida l’atenció les mínimes oscil·lacions de preus en els últims anys detectats per la Generalitat de Catalunya en la majoria del tipus de finques, amb alguna excepció.És el cas de la terra campa de secà que entre els anys 2022 i 2023 s’ha reduït tan sols dos euros per cada hectàrea, o el que és el mateix, un 1,3 per cent menys. Quant a la resta de tipus de cultius, no s’ha apreciat cap variació pel que fa als preus.Una estabilitat que, com ha publicat recentment SEGRE, també es dona en el preu de la terra durant l’any passat a la província, tant a les zones de regadiu com a les de secà, amb lleus o inexistents diferències de preu respecte a l’any 2022. Així, el preu mitjà de la terra de cultiu a Lleida, tant de regadiu com de secà, de mitjana es cotitzava el 2023 a 13.393 euros per hectàrea, un 0,26% menys al que marcava un any enrere.El departament que dirigeix David Mascort situa la cotització mitjana ponderada d’una hectàrea de terra per a fruiters de regadiu el 2023 en els 26.745 euros, el mateix import que va marcar un any abans.Per una altra banda, el preu mitjà de l’hectàrea de terreny per a tots els cultius de regadiu va disminuir fins als 24.875 euros, 198 euros menys que el que costava un any enrere (-0,79 per cent).Si parlem de terrenys de secà, al contrari, els preus van marcar de mitjana 6.626 euros per hectàrea, la qual cosa es tradueix en un increment del 0,29% respecte al 2022.