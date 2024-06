Treball dona set dies a la CEOE per a un acord sobre la reducció de jornada

El secretari d’Estat d’Ocupació i Economia Social, del ministeri de Treball, Joaquín Pérez Rey, va avisar ahir la CEOE que esperaran fins al pròxim 1 de juliol perquè la patronal elevi una proposta per escrit sobre la reducció de la jornada laboral o, altrament, pactaran amb els sindicats portar el temps de treball de les 40 hores setmanals a les 37,5 hores l’any que ve sense minva salarial. Així ho va explicar Pérez Rey després de la reunió d’ahir amb UGT, CCOO, CEOE i Cepyme, per negociar l’esborrany sobre la reducció de la jornada laboral, que divendres va remetre als agents socials, un text que va ser valorat positivament pels sindicats.

El secretari d’Estat va incidir que el Govern central no entrarà a ampliar el màxim d’hores extraordinàries, el principal escull que va impedir a la patronal i sindicats poder avançar en un pacte. També va recordar que la reducció anirà de la mà de canvis en el registre d’horari, que serà digital, perquè hi hagi un control efectiu del compliment de la mesura. La proposta també modifica la llei d’infraccions i sancions per poder establir una multa en el seu grau mínim d’entre 1.000 i 2.000 euros; en el seu grau mitjà, d’entre 2.001 i 5.000 euros, i, en el seu grau màxim, d’entre 5.001 i 10.000 euros.