Dos firmes lleidatanes, guardonades als premis Pimes de Pimec

Dos empreses lleidatanes, Suela Ràpid i RocRoi, van ser guardonats ahir en la 37 edició dels Premis Pimes de la patronal, que es van entregar al Palau Sant Jordi, i que són un reconeixement a les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya en diferents àmbits.

L’empresa Suela Ràpid, nascuda a Mollerussa i dedicada a la reparació de calçats des de l’any 1984, va rebre el reconeixement al Comerç. I és que Pimec reconeix que amb el pas dels anys i l’entrada de noves generacions l’empresa s’ha anat adaptant a les noves demandes dels clients que necessiten reparacions més diverses, introduint la tecnologia més capdavantera. En l’actualitat no només reparen calçat, sinó vestuari i articles laborals, maletes, etc. El premi el van recollir l’empresària Núria Rosell i l’empresari Jaume Carulla. Per la seua part, l’empresa d’esports d’aventura RocRoi, nascuda l’any 1996 a Llavorsí, es va alçar amb el guardó a la MIPIME més competitiva en la categoria d’empresa mitjana. La patronal ha volgut premiar el creixement exponencial que ha tingut l’empresa, que els ha permès diversificar i ampliar l’oferta d’activitats i ser el principal operador d’activitats d’aventura. Els germans empresaris Carlos i Lluís Rabaneda van recollir el guardó.En l’acte, que va servir també per celebrar el 50 aniversari de la patronal, va intervenir el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, que va defensar que Catalunya “necessita un finançament basat en el concert” econòmic. També el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, que va reivindicar la força de les pimes per “convertir Catalunya en el gran motor d’Espanya”. Per la seua part, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va demanar “posar les coses fàcils” a iniciatives econòmiques des de l’administració. El president de Pimec, Antoni Cañete, va reclamar un model de finançament tractor i “no extractor” per a Catalunya i que sigui, en les seues paraules, just. En l’acte també van ser presents el delegat del Govern central, Carlos Prieto; el president del Parlament, Josep Rull; els consellers Roger Torrent, Natàlia Mas, Ester Capella, Carles Campuzano i Natàlia Garriga; el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i els expresidents Jordi Pujol i José Montilla, entre altres. Qui finalment no hi va assistir va ser el president del Govern, de l’Estat Pedro Sánchez, que va cancel·lar la seua participació.