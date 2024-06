Electrònica Saltó rep el Reconeixement del Dia de l’Empresa de la Generalitat

detail.info.publicated europa press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha entregat aquest dimecres el Reconeixement del Día de l’Empresa a la millor empresa de Catalunya 2024 a la lleidatana Electrònica Saltó.

Ho ha fet en un acte celebrat en el Palau de la Música en què també ha participat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.

A més del guanyador, les altres empreses candidates eren Liquats Vegetals, La Farga i Specialiterne, i aquest any no hi havia categories, a diferència de 2023.

La companyia ha estat escollida en un procés participatiu obert a tota la ciutadania i ofereix un gestor intel·ligent d’operacions que "digitalitza, automatitza i optimitza treballs i serveis". El CEO i fundador de l’empresa lleidatana, Jaume Saltó, ha destacat a l’equip humà de la companyia i haver estat capaços de captar i retenir talent malgrat ser de fora de Barcelona.