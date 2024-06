La data límit per presentar les declaracions de la Renda i Patrimoni 2023 amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària acaba avui, mentre que divendres serà l’últim dia per sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines, segons figura al calendari de l’Agència Tributària. Per la seua part, el termini de presentació de tota mena de declaracions en finalitzarà dilluns vinent 1 de juliol.