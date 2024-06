Experts alerten de les “cartes de la por” que pot enviar Hisenda a partir de l’1 de juliol

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La campanya de la declaració de la renda de 2023 encara els seus últims dies i molts contribuents esgotaran fins a l’últim moment (l’1 de juliol) per presentar aquest tràmit anual. Tanmateix, és primordial que aquelles persones que estan obligades a declarar l'IRPF no se n’oblidin i ho facin de forma correcta, ja que Hisenda té preparada una bateria de sancions per a aquells que cometin un error o no l’entreguin a temps.

Multes i recàrrecs per no presentar la renda a temps

Segons informen els experts de TaxDown, una de les sancions més recurrents és per no presentar l’IRPF a temps, en el qual s’obren diversos escenaris.

Si la declaració de la renda ens surt a pagar i Hisenda no ens ha enviat un requeriment per avisar-nos, la multa dependrà del temps en què es tardi a presentar. De manera que, si s’envia el mes de juliol, es carregarà un interès de l’1% més un altre 1% per cada mes complet, per la qual cosa si la presentem al juliol pagarem un 1%, si ho fem a l’agost un 2% ... i així successivament mes a mes, amb el que és important deixar-la feta com més aviat millor perquè l’interès no continuï creixent. A més, a partir dels 12 mesos, el recàrrec passa a ser ja del 15% juntament amb interessos de demora corresponents.

En el cas que rebem un requeriment per part d’Hisenda (les conegudes com “cartes de la por”), la penalització consistirà en el pagament d’entre el 50% i el 150% del total del deute, un cobrament que pot augmentar si Hisenda considera que ha patit un perjudici econòmic o si això ja ha passat en altres ocasions. I ens donarà un termini per presentar la nostra declaració abans d’iniciar un procediment sancionador.

D’altra banda, hi ha persones que els surt a tornar o els surt el resultat a 0€ i no la presenten, ja sigui per desconeixement o per distracció. Des de TaxDown recorden que aquesta pràctica també porta una sanció, que podria arribar a assolir els 100 si Hisenda no ens requereix i fins els 200 euros si rebem una carta per part de l’Agència Tributària.

Sancions per presentar a temps però no fer el pagament a l’Agència Tributària

També hi ha un altre escenari en el qual podem rebre una d’aquestes “cartes de la por” d’Hisenda: si hem presentat la nostra declaració a temps però no hem pagat el deute corresponent (perquè hàgim posat malament l’ANAVEN, no ens quedessin fons al banc... etc.).

En el cas de pagar voluntàriament una vegada ens n’hàgim adonat, tindrem un recàrrec del 5% sobre la quantitat deixada de pagar. Si al contrari, arriba la “carta de la por” per avisar-nos, el recàrrec pot ser des del 10% fins el 20%.

Hisenda té 4 anys per avisar-nos pels errors comesos en aquesta campanya

El període de revisió per part de l’Agència Tributària dels tràmits fiscals per l’impost a la renda de les persones físiques pot allargar-se fins 4 anys. Per això, encara que s’acabi la campanya de 2023, Hisenda té fins 2028 per avisar-nos dels fallos comesos aquest any i podria enviar-nos una carta passat el temps.

Gairebé vuit milions d’espanyols encara no havien presentat el seu IRPF al juny

Segons dades de l’Agència Tributària, ja haurien presentat la seua declaració de la renda un total de 15.240.082 contribuents. Tenint en compte que l’any passat es van arribar a presentar més de 22.800.000 declaracions encara quedarien gairebé 8 milions de contribuents que encara no han presentat el seu IRPF en aquesta campanya.