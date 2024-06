Lleida concentra quinze dels trenta municipis catalans més 'pobres'

La província de Lleida compta amb 13 dels municipis catalans de més de 500 habitants amb un nivell socioeconòmic (IST) més baix, segons l’índex territorial publicat ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) amb dades referents a l’any 2021.

Barbens, amb un índex de 52,9, era el municipi més “pobre” de Catalunya –on la mitjana se situa en els 100 punts–, seguit de Salt (60,2) i Seròs (65,5). A la part més baixa de la taula es trobaven també la Granja d’Escarp (67,6), Torres de Segre (67,9), Aitona (68,8), Guissona (70,9), la Portella (73,2), Massalcoreig (73,7), Almacelles (74,2), Maials (74,6), Soses (76,3), Alcarràs (77,6) i Torrelameu (78,4)). A aquests cal sumar dos municipis més, en aquest cas de menys de 500 habitants, que també es quedaven més de 20 punts per sota de la mitjana catalana, que van ser Bovera (64,4) i el Soleràs (79,9).

Alt Àneu és el municipi lleidatà amb un nivell socioeconòmic més gran de Lleida, amb 122 punts

Al costat contrari de la classificació es trobaven Matadepera, Castellolí i Sant Just Desvern, tots a Barcelona, els quals registren a l’índex socioeconòmic més alt de Catalunya d’entre els municipis catalans de més de 500 habitants –131,8, 126 i 124,6 respectivament–. L’IST resumeix diverses característiques socioeconòmiques de la població resident en un mateix territori basant-se en la situació laboral, el nivell educatiu, la immigració i la renda mitjana per persona.Les diferències entre tots els territoris de la demarcació són ressenyables, ja que mentre que les comarques del pla compten amb 15 dels 31 municipis amb el nivell socioeconòmic més baix de tot Catalunya, l’Alt Pirineu i Aran aglutinen 9 dels 49 amb un nivell de vida més elevat, és a dir, aquells que es troben 20 punts o més per sobre de la mitjana. Destaca especialment el Pallaras Sobirà, on tots els municipis tenen un IST superior, i també la Cerdanya i el Solsonès, on 9 de cada 10 municipis es troben per sobre dels 100 punts. Precisament l’Alt Àneu és el municipi amb un millor nivell de Lleida, amb un índex de 122, seguit d’Arsèguel (119,9) i Espot (119).Quant a les capitals de comarca, la que té un índex més gran és Sort (105) mentre que la que compta amb un índex més baix és Balaguer, amb 80,1. Al mig, se situen Vielha (101,3), el Pont de Suert (96,7), les Borges Blanques (92,8) Tàrrega (92,6), Solsona (92,2), Lleida (92) o Mollerussa (83,3).